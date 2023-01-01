الأحد 01 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجيش الأوكرانى: روسيا أطلقت عدة صواريخ سقطت على أراضيها

أوكرانيا
أوكرانيا

قالت القوات الجوية الأوكرانية إن عدة صواريخ أطلقتها روسيا اليوم السبت لم تصل إلى أوكرانيا مطلقا، حيث سقطت على أراضي روسيا.

ونقلت وكالة الأنباء الأوكرانية “يوكرينفورم” عن قيادة القوات الجوية الأوكرانية قولها: "في 31 ديسمبر، قرابة الساعة 13:00، هاجمت القوات الروسية أوكرانيا مستخدمة طائرات تو-95 إم إس الحاملة للصواريخ الاستراتيجية من بحر قزوين، بالإضافة إلى قاذفات عمليات تكتيكية أرضية من طراز اسكندر إم" وبحسب المعطيات الأولية، تم إطلاق ما مجموعه نحو 20 صاروخا العديد منها لم يصل إلى أوكرانيا، وسقطت على أراضي الاتحاد الروسي".

وذكرت "يوكرينفورم" أن القوات الروسية شنت اليوم هجوما صاروخيا آخر على البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا، وفي المجموع، أطلقت القوات الروسية أكثر من 20 صاروخ كروز، دمرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 12 منها فوق مناطق كييف وجيتومير وخميلنيتسكي.

سياسيا، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن انتصار بلاده في الحرب مع روسيا سيحدث في عام 2023.

ولفت زيلينسكي - في كلمة له عشية رأس السنة الميلادية الجديدة - إلى أن ذلك سيأتي من خلال العمل الجاد وليس المعجزات، فضلاً عن المساعدة من الشركاء الأجانب".

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