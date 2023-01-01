الأحد 01 يناير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

محمد رمضان يعلق على أزمة كابتن أبو اليسر: ندمان وأتعلم من أزماتى

محمد رمضان
محمد رمضان

علق الفنان محمد رمضان، على أزمته مع كابتن طيار أشرف أبو اليسر، والذي تسبب في إيقافه عن العمل مدى الحياة بعد نشره فيديو له معه من داخل كابينة الطائرة.

 

وقال رمضان، خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc: "أنا زعلان إني تسببت في شيء قاسي على الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وسعيد إني في الجمع ده مع الجمهور العربي حتى يترحم عليه النهاردة".

 

كنت أتمنى أن يكون القرار أخف

وأضاف: "اعترف بشئ إني بتعلم من إدارة أزماتي وفيه كتير من الأزمات بتمر بينا لم نكن نحسن إدارتها، و فوجئت بالايقاف القاسي مدى الحياة  لكابتن أبو اليسر، علشان ممثل أو شخص اتصور داخل الكابينة وعرفت فيما بعد إنه ممنوع وكنت أتمنى أنه كان يكون القرار أخف من القرار ده".

 

وتابع: "كنت جاهز وحاولت بكل الطرق أن أحل الموضوع قبل أن يتحول لقضية رأي عام ولم يحصل نصيب طلب شيء وأنا حاولت بشيء". 

 

واردف: " زعلت شخصيا إن الموضوع تم تقديمه من خلال الإعلام وإني سبب في موته كمدًا، لأنه شيء صعب، لكن الأعمار بيد الله والوفاة حصلت بعدما كسب القضية وأنه لم يمت كمدا لو كان القضاء قال حكما آخر والقضاء نصفه وبكل رضا سلمت المبلغ للمحكمة وهي أوصلته لأسرة الطيار".

 

وأكمل: "احنا في بلد عادلة والقضاء عادل وأنا راضي والقضاء حكم إني أدفع مبلغ ودفعته بكل رضا ولكن المبلغ لم يعوضه عن فكرة فقده عمله مدى الحياة، ولكن ليس بيدي شيء آخر ولوكان ينفع أن أذهب للجهة وأقدم أي شيء في سبيل إنه يستعيد وظيفته كنت أتمنى أعمل كدا".

 

وأوضح أن الموضوع وصل للمحكمة.. والمحكمة رأت أنني أنا الخاطئ طبقا لموادهم وأنا راضي وواثق بقضاء بلدي.

 

محمد رمضان أشرف أبو اليسر إيقافه كابينة الطائرة أزماتي داخل الكابين

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