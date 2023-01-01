بعد حصولة على جائزة التميز.. روؤف عبد العزيز لروجينا: «شكرا لشريكة النجاح»

حرص المخرج رؤوف عبد العزيز، عن توجة رسالة للنجمة روجينا، بطلة مسلسله "انحراف"، الذي عرض خلال سباق رمضان الماضي، وذلك بعد حصوله على جائزة التميز من مهرجان الأفضل لعام 2022.



ووجهه رؤوف عبد العزيز، رسالة لروجنيا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلا:" شكر خاص لشريكه النجاح النجمة روجينا".



ويتعاون المخرج رؤوف عبد العزيز مع روجينا، مرة أخري خلال سباق رمضان المقبل، من خلال مسلسل "ستهم"، تأليف الكاتب الكبير ناصر عبد الرحمن.



ويأتي تكريم المخرج رؤوف عبد العزيز، قبل أيام من طرح أحدث أعماله السينمائية، فيلم "الباب الأخضر"، أحدى روائع الكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة، المقرر عرضه حصريا ولأول مرة على منصةWATCH IT، يوم الأربعاء المقبل 4 يناير.



يشار إلى أن فيلم الباب الأخضر"، بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، وإنتاج شركة كودكس Codex إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.



فيلم "الباب الأخضر" قصة وسيناريو وحوار الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، وصوره رؤوف عبدالعزيز بعد حصوله على موافقة أسرة الكاتب الكبير الراحل، والذي كتبه في فترة الثمانينيات ضمن مجموعة من الأفلام التي كتبتها ولم تظهر للنور.

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يشار إلى أن فيلم الباب الأخضر"، بطولة النجم إياد نصار، سهر الصايغ، خالد الصاوى، محمود عبدالمغنى، بيومى فؤاد، أحمد فؤاد سليم، حمزة العيلى، رشدى الشامى، عابد عنانى، إسلام حافظ، حنان سليمان، وإنتاج شركة كودكس Codex إخراج وتصوير رؤوف عبدالعزيز، وتدور أحداثه خلال فترة التسعينيات في إطار اجتماعي حول تخلى البشر عن مبادئهم وأخلاقهم.

