محافظ المنيا يتفقد إجراءات التأمين حول عدد من الكنائس والمطرانيات

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، عددًا من الكنائس والمطرانيات، للوقوف على الحالة الأمنية، ومتابعة الإجراءات والتدابير الخاصة، بتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد.

رافق المحافظ، الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة المنيا، وعدد من القيادات الأمنية، حيث تفقد المحافظ المحيط الأمني لعدد من الكنائس والمطرانيات، شملت مطرانية الأقباط الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية الثانية ومطرانية الأقباط الأرثوذكس، كنيسة الأنبا موسى بجوار مديرية التنظيم والإدارة، كنيسة أبوسيفين للأقباط الأرثوذكس وكنيسة الأنبا أنطونيوس للأقباط الأرثوذكس بشارع طه حسين وذلك بمدينة المنيا، بالإضافة إلى مطرانية الأقباط الأرثوذكس وكنيسة الأنبا بيشوي بالمنيا الجديدة.

وهنأ المحافظ أبناء المحافظة، بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023، معربًا عن أمنياته بأن ينعم الجميع بالفرحة والسعادة والطمأنينة، وداعيًا المولى العلى القدير أن يعيد هذه المناسبة على مصرنا الحبيبة وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات، وأن يحفظ بلادنا مصر وينعم عليها بالأمن والأمان والسلام والاستقرار.



وأشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به قوات الشرطة، في تأمين المواطنين، وفرض السيطرة الأمنية داخل المحافظة، ووجه رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد والاهتمام بمستوى النظافة ورفع وإزالة أي إشغالات، ومراجعة الإنارة في المناطق المحيطة بالكنائس والشوارع الرئيسية، مؤكدًا على التنسيق بين الأجهزة الأمنية والمحافظة، والتعاون مع الكنيسة.

وأكد المحافظ أن العام الجديد يشهد مزيدًا من التنمية والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، من خلال الخطوات التنفيذية نحو الجمهورية الجديدة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم والتي تهدف للارتقاء بحياة المواطنين ورفع اسم مصر عاليًا في كافة المجالات.

وفي نفس السياق وتنفيذًا لتكليفات المحافظ تابع الدكتور محمد أبوزيد الإجراءات الأمنية بعدد من الكنائس بمراكز شمال المحافظة.

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