تعليمات مهمة من المدارس للطلاب بشأن امتحانات نصف العام

أصدرت المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، تعليمات مهمة لطلاب صفوف النقل، بشأن امتحانات نصف العام الدراسي، المقرر انطلاقها في شهر يناير المقبل 2023 وفقًا للجداول المعلنة لكل مرحلة تعليمية.

وجاءت التعليمات كالتالي:

1- الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة أثناء الامتحانات.

2- مراجعة الجداول جيدًا علمًا بأن المواد غير المضافة بها نجاح ورسوب والطالب الغائب يكون راسبًا وله دور ثانٍ لجميع الطلاب ما عدا طلاب المنازل ليست لهم امتحانات عملية ولا أنشطة ولكن لهم تربية دينية وتربية وطنية.

3- إحضار التابلت مشحونًا وجاهزًا للاختبار علمًا بأن أى طالب حاول الخروج من منظومة التربية والتعليم يتحمل المسئولية.

4- الانتهاء من مراجعة البيانات وتسجيل الاستمارة والتأكد من كل البيانات وهي مسئولية الطالب.

5- غير مسموح بأي أوراق داخل اللجنة وليس مسموحًا بالهاتف نهائيًا.

6- الالتزام بمكانك داخل اللجنة وعدم الخروج منها إلا مع انتهاء الوقت.

7- يسمح للطالب بدخول اللجنة خلال الربع ساعة الأولى من اللجنة وغير مسموح بعد ذلك.

8- تسليم ورقة المفاهيم بعد الانتهاء من اللجنة وعدم الكتابة عليها نهائيًا.

9- إحضار جميع الأدوات الشخصية وزجاجة مياه خاصة بك.

10- اتباع التعليمات وعدم المخالفة منعًا لتحرير محضر ضدك.

11- الالتزام بالزي المدرسي ولا يسمح للطلاب المخالفين بالدخول تنفيذًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنها تستعد لفتح باب التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022-2023، خلال منتصف شهر يناير القادم 2023.

كما ستتم إتاحة التسجيل لاستمارات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2023، قبل موعد انتهاء الفصل الدراسي الأول، بحيث تتمكن المدارس من العمل في استلام أوراق الطلاب والتسجيل الإلكتروني لهم.

وأشارت الوزارة، إلى أنه على الطلاب سداد مبلغ 210 جنيهات رسوم دخول الامتحانات للمرتين الأولى والثانية، ومبلغ 410 جنيهات لمن يرغب في التقدم للامتحانات للمرة الثالثة أو الرابعة.