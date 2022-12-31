دنيا سمير غانم نجمة رفعت شعار «هذا الشبل من ذاك الأسد»

تحتفل النجمة دنيا سمير غانم، غدًا بعيد ميلادها، حيث ولدت في 1 يناير عام 1985، حيث اشتهرت بالتمثيل الترفيهي والمضحك ومثلت العديد من المسلسلات مثل "الكبير أوي" و"في لا لا لاند" "نيللي وشريهان".

وتعتبر دنيا سمير غانم، من نجمات الصف الأول، فقد استطاعت أن تدخل قلوب المصريين، بخفة دمها وتمثيلها الذي جعل الكثير من المنتجين يتهافتون عليها، لذا نقدم في السطور التالية الأسباب التي جعلتها من نجمات الصف الأول.

دنيا.. خليفة سمير غانم ودلائل عبد العزيز:

تتمتع النجمة دنيا سمير غانم بمزيج بين الثنائي سمير غانم، والراحلة دلال عبدالعزيز، سواء بالشكل وخفة الدم، بالإضافة إلى التمثيل القوي الذي ساهم في تسطير اسمها ضمن نجمات الجيل الحالي.

دنيا سمير غانم.. فنانة شاملة:

لم تعتمد النجمة دنيا سمير غانم على شعبية والدها ووالدتها، بل استطاعت أن تقنع الكثير من المخرجين والمنتجين بقوة تمثيلها وفنها العالي، الذي لم يقتصر فقط على الأدوار الرومانسية، بل قدمت العديد من الأدوار المتنوعة، مثل دورها بفيلم "الفرح" و"شد أجزاء".

دنيا سمير غانم.. نجمة كوميديا:

رفعت النجمة دنيا سمير غانم، شعار "هذا الشبل من ذاك الأسد"، فقد أكملت طريق والدها الراحل سمير غانم، في التميز بالأدوار الكوميدية، لعل أشهرها، سلسلة الكبير أوي مع النجم أحمد مكي، في لا لا لاند، نيللي وشيريهان، ومسلسل لهفة برفقة والدها.

نجمة ومحترفة بالغناء:

من الأشياء التي جعلت الفنانة دنيا سمير غانم فنانة شاملة، هي الغناء، حيث تتمتع بصوت جميل وقوي، ساهم في انتشارها وتربعها على عرش الغناء في الوطن العربي، فقد أصدرت ألبوم "واحدة تانية خالص".

في عام 2005 قدمت ألبوم «فري ميكس - 4» ويشمل الأغنية التي أطلقت شهرتها وهي «مش قادره أصدق عينيا» وقد شاركت عدة أغاني راب مع الفنان أحمد مكي منها "دور بنفسك" و"الحلم".

في أبريل 2013 قامت بتوقيع عقد مع شركة روزناما ريكوردز لإنتاج ألبومها، وفي أكتوبر 2013 قامت شركة روزناما ريكوردز بطرح 9 أغنيات وهي "عليك حبيبي كلام - قصة شتا - واحدة تانية خالص - أنا وأنت لبعض - الوقت بيسرقنا - لو كنت مكانك - الواد اللو - مش باقيه على حاجة - يوم عادي جدًا".