دنيا سمير غانم تشارك فى حملة «اختلافنا مش بيفرّقنا»

أعربت الفنانة دنيا سمير غانم عن سعادتها بالمشاركة في حملة «اختلافنا مش بيفرّقنا»، ونشرت مجموعة صور من الحفل عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور (إنستجرام).

وعلقت دنيا: «النهاردة اتبسطت جدًا بحضوري حفل إطلاق حملة اختلافنا مش بيفرقنا وأغنيتي الجديدة لينا حق اللي بتأكد أهمية حق الأطفال في الحماية وفي فرصة عادلة مهما كانت ظروفهم أو قدراتهم، هستنى فيديوهات مشاركتكم في التحدي اللّي هعلنه قريب جدًا».

أضافت دنيا: «الحملة دي بدعم من برنامج آفاق، وهو شراكة بين سفارة هولندا في مصر، ومؤسسة التمويل الدولية ومنظمة العمل الدولية ومفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين ويونيسف، وبشكر بشكل خاص شبكة كرتون نتورك لمساهمتها في إنتاج الأغنية».

وتعرض لدنيا سمير غانم حاليًا مسرحية أنستونا بطولة بيومي فؤاد، كريم عفيفي، سامي مغاوري، عمرو عبدالعزيز، مريم السكري، وبسنت صيام، تأليف كريم سامي، وأحمد عبدالوهاب، وإخراج خالد جلال.