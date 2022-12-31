السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

نتنياهو يهاجم الأمم المتحدة: قرارها ليس ملزمًا لإسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

هاجم بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، قرار الأمم المتحدة بإحالة مسألة الاحتلال الإسرائيلي للأراضي إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطلب رأي قانوني منها.

وقال نتنياهو: "مثل مئات القرارات المشوهة التي صدرت في الجمعية العامة للأمم المتحدة ضد إسرائيل، هذا لن يكون ملزمًا للحكومة الإسرائيلية"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.

وصوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح اقتراح طلب رأي قانوني من محكمة العدل الدولية في لاهاي، بخصوص "المعنى القانوني لاستمرار الاحتلال الإسرائيلي".

ونص الاقتراح على أن الوجود الإسرائيلي في الضفة والقدس غير قانوني، ويسعى إلى إصدار توصية بالخطوات التي يجب أن تتخذها الأمم المتحدة ضد إسرائيل.

نتنياهو إسرائيل الجنائية الدولية رئيس الوزراء الاسرائيلي الامم المتحدة

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