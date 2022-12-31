حصاد الابتكار بالأزهر: اكتشاف ودعم 500 مبدع وموهوب من الطلاب والمعلمين

واصل مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالأزهر الشريف هذا العام جهوده للوصول إلى الموهوبين والمبدعين والمخترعين وأصحاب الأفكار والمشاريع الريادية من طلاب الأزهر الشريف والعاملين به وأفراد المجتمع المحلي والدولي.

وبدأ مكتب الابتكار أعماله هذا العام بنشر استمارة تعارف عبر بوابة الأزهر الإلكترونية للتيسير على الراغبين والموهوبين، وتعاون مع الإدارة العامة للجامع الأزهر الشريف في تقديم فقرات أسبوعية للموهوبين في التلاوة والإنشاد والابتهالات الدينية، وإلقاء الشعر بملتقى الطفل بالجامع الأزهر وفروع الرواق الأزهري على مستوي الجمهورية.

وشارك المكتب في احتفالات القوات المسلحة بذكري انتصارات حرب أكتوبر الـ49 وذلك في "المعرض السنوي الـ15 للثقافات العسكرية "بإقامة" جناح الأزهر للكتاب- جناح الأزهر للفنون التشكيلية والخط العربي - جناح الصور الفوتوغرافية- ورش فنية- الوسائل التعليمية- احتفالات يومية تضم فقرات التلاوة والإنشاد الديني والوطني وإلقاء الشعر" لطلاب ومعلمين الأزهر الموهوبين، وبالأخص ذوي الهمم.

كما نظم العديد من الندوات التثقيفية بالتعاون مع وزارة الدفاع- قوات الدفاع الشعبي والعسكري- بمناسبة الاحتفال بـ"المولد النبوي الشريف" و"الإسراء والمعراج" التي ضمت العديد من الفقرات لطلاب الأزهر الموهوبين، وأعد أول أوبريت وطني أزهري بمناسبة الذكري التاسعة لثورة 30 يونيو.

وأقام مكتب الابتكار هذ العام العديد من الحفلات ومنها الاحتفال المشترك بمتحف فن الزجاج والنحت والعجائن المصرية التابع لوزارة الثقافة بمناسبة انتصارات أكتوبر والمولد النبوي الشريف، حيث شارك فيها 20 طالبًا في تقديم الفقرات، كما أقام احتفال بمناسبة "اليوم العالمي للفن الاسلامي" بمشاركة 20 طالبًا موهوبًا، وشارك في احتفال "اليوم العالمي للمرأة - يوم المرأة المصرية" بعدد كبير من الطلاب الموهوبين.

وأصدر أول فيديو كليب أزهري عن شهر رمضان المبارك من كلمات الدكتورأحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء المسلمين، كما أصدر فيديو كليب "الأزهر بيت القرآن" للاحتفال بذكري مرور 1028 عامًا على إنشاء الجامع الأزهر، وقام بإعداد وتصوير عدد من الفيديوهات والكليبات للطلاب الموهوبين في الجامع الأزهر وبعض الأماكن بهدف دعم مواهبهم والنشر الإلكتروني.

وشكل مكتب الابتكار وريادة الأعمال فريق كورال الأزهر الدولي الذي يضم العديد من طلاب الأزهر والعاملين به من الموهوبين، وشكل أيضًا جماعة "صوت الأزهر للتلاوة القرآنية" التي ضمت عددًا من طلاب ومعلمين الأزهر المبدعين في التلاوة القرآنية، وكذلك شكل فريق "كورال إبداع الأزهر لذوي الهمم" الذي بدأ بمنطقة الدقهلية الأزهرية وجار تعميمه على مستوي الجمهورية.

و تولى المكتب اكتشاف ودعم عدد (500) مبدع وموهوب من الطلاب والمعلمين بعام 2022، وشارك عدد كبير منهم في فعاليات المكتب المختلفة على مدار العام، وجار استكمال الكشف من خلال رابط تم نشره على بوابة الأزهر.