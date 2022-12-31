السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مواد مخدرة فى حملة أمنية بالشرقية

حملة أمنية
حملة أمنية

شن ضباط مكافحة مخدرات الشرقية- بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية- حملة مكبرة بقرية كفور نجم التابعة لمركز الإبراهيمية.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 1800 جرام حشيش و10 كيلوات بانجو، قبل ترويجها ليلة رأس السنة، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين. 

البداية بورود معلومات سرية لضباط الإدارة العامة للمخدرات فرع العاشر من رمضان، عن قيام  مواطن ونجله سائق، وآخرين وربة منزل جميعهم مقيمون بقرية كفور نجم دائرة مركز الإبراهيمية بالاتجار في المواد المخدرة، وخاصة مخدر الحشيش والبانجو على نطاق واسع.

وتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الشرقية، والأمن العام وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية، وإذن النيابة العامة، تم مداهمة محل إقامتهم وتبيَّن عدم تواجد المتهمين الثاني والرابع والخامسة، وتم ضبط الأول والثالث، وضبط بمحل إقامة المتهمين الأول والثاني، 6 طرب لمخدر الحشيش تزن 600 جرام، وكمية لمخدر البانجو تزن 10 كجم، ومبلغ مالي، و2 سلاح أبيض و4 طلقات خرطوش، بحوزة المتهمين من الثالث إلى الخامسة، 12 طربة حشيش تزن 200 و1 جرام ومبلغ مالى، وهواتف محمولة، وتبين أن المواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار فيها وتوزيعها ليلة رأس السنة، والهواتف للاتصال بعملائهم وعقد الصفقات والمبلغ المالي جزء من حصيلة الاتجار.

وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته للنيابة العامة، التي قررت حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار باقي المتهمين.

ضباط مكافحة مخدرات الشرقية الأجهزة الأمنية مديرية أمن الشرقية حشيش

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