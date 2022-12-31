السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مالك مصنع لصناعة المخللات بدون ترخيص بالمنوفية وبحوزته 20 طن مخللات

ضبط مالك مصنع
ضبط مالك مصنع

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وضبط (مالك مصنع لصناعة المخللات "بدون ترخيص") بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها (20 طن مخللات مختلفة الأنواع) معبأة داخل عبوات بدون بيانات "مجهولة المصدر" غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الإدارة العامة شرطة التموين الجرائم التموينية المخللات مالك مصنع

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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