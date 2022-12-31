السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مخزن لإعداد الوجبات بأحد المطاعم بدون ترخيص في الجيزة

ضبط مخزن لإعداد الوجبات
ضبط مخزن لإعداد الوجبات

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجهيز الوجبات تابع لأحد المطاعم بدون ترخيص بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها 1,200 طن "دواجن كاملة" معبأة داخل عبوات بدون بيانات مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة شرطة التموين شرطة البيئة والمسطحات الجرائم التموينية المدير المسئول

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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