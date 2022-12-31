السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط قائد سيارة بحوزته 10 أطنان سكر تمويني في الجيزة

ضبط قائد سيارة
ضبط قائد سيارة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت الجهود عن ضبط قائد سيارة حال سيرها بمحافظة الجيزة، وبحوزته كمية قدرها 10 أطنان سكر تمويني مخصصة ربطًا على البطاقات التموينية ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم بقصد تجميعها والإتجار بها في السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمي مستوليًا على الدعم المقرر. 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الإدارة العامة شرطة التموين شرطة البيئة والمسطحات قائد سيارة محافظة الجيزة

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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