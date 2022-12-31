الإنجيلية والأرثوذكسية يحتفلان بليلة عيد الميلاد المجيد 6 يناير

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والطائفة الإنجيلية بمصر، العد التنازلي لاستعدادات احتفالات عيد الميلاد المجيد، في 7 يناير 2023.

إذ تحتفل رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، يوم الجمعة الموافق ٦ يناير ٢٠٢٣، الساعة الثانية ظهرًا بكنيسة قصر الدوبارة الإنجيلية، بحضور رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الدكتور القس أندريه زكي، وقيادات الطائفة الإنجيلية، وراعي الكنيسة الدكتور القس سامح موريس، وبمشاركة وحضور المهنئين من قيادات الدولة المصرية والشخصيات العامة.

وسوف يتضمن برنامج احتفال رئاسة الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد، صلاة افتتاحية، ومجموعة من الترانيم وفقرة للقراءة الكتابية، وكلمة راعي كنيسة قصر الدوبارة، على أن ينتهي الاحتفال بكلمة الشكر للدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر.

ومن المقرر أن يتم استقبال السادة ممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة بداية من الساعة الواحدة ظهرًا، الجمعة ٦ يناير، لنقل فعاليات الاحتفال، على أن يتم بث الاحتفال على التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية والدينية، ليتمكن شعب الكنيسة الإنجيلية في مصر وخارجها من متابعة الاحتفال.

ومن جهته يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء 6 يناير 2023 بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشارك في قداس عيد الميلاد المجيد لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وخورس الشمامسة؛ والذي يترأسه الأرشيدياكون إبراهيم عياد، رئيس شمامسة الكاتدرائية، بالإضافة إلى عدد من الوزراء الحاليين والسابقين.

ولفتت المصادر الكنسية في تصريحات خاصة، إلى أن كاتدرائية ميلاد المسيح بدأت أعمال التزيين بها استعدادا لاحتفالات الكريسماس، إلي جانب ترأس البابا تواضروس الثاني، صلاة القداس العيد بها.

ومن المقرر أن يستقبل البابا تواضروس الثاني، صباح السبت 7 يناير، المهنئين بعيد الميلاد المجيد، من كبار رجال الدولة والوزراء والنواب، وذلك بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وأعلنت كنيسة القبطية الأرثوذكسية، عن ترتيبات حضور قداس عيد الميلاد المجيد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت: «على الراغبين في المشاركة في قداس العيد تقديم بياناتهم إلى الكنيسة التابعين له أو مكتب الأب الوكيل بالبطريركية في موعد أقصاه 1 يناير 2023».

وتابعت: «سيتم توفير دعوات لمن قدم بياناتهم على أن يتسلمها من نفس المكان الذي قدم بياناته فيه يمكنك الذهاب إلى كاتدرائية العاصمة الإدارية بالسيارة الخاصة بك أو بالأتوبيسات التى تخصصها الكنائس، حيث لم توفر كاتدرائية العباسية أتوبيسات إلى العاصمة الإدارية الجديدة».

ولفتت إلى أنه سيتم تخصيص أماكن في محيط كاتدرائية العاصمة الإدارية لوقوف السيارات بها، على أن يتم فتح أبواب كاتدرائية العاصمة الإدارية من 5 مساء ويبدأ قداس البابا في 7 مساء.

كما أعلنت عدد من كنائس القاهرة الكبرى إتاحة مشاركة الأقباط في قداس الذي يترأسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة.

إذ أعلنت كنيسة السيدة العذراء مريم بالزيتون عن إمكانية مشاركة الأقباط في قداس عيد الميلاد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقالت الكنيسة في بيان لها: دعوات حضور قداس البابا بالعاصمة الإدارية متاحة بالكنيسة أو من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، على أن يتم إحضار صورة لبطاقة الرقم القومي وشهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عاما، لافتة إلى عدم حضور أي أحد يعاني من أي أعراض مرضية حتي لو بسيطة.

كما أتاحت كنيسة العذراء مريم وأبي سيفين بعزبة النخل دعوات حضور قداس عيد الميلاد المجيد للبابا تواضروس الثاني بالعاصمة الإدارية الجديدة، مشددة على ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومى لأخذ الدعوات.

ووفقا لمصادر كنسية قالت في تصريحات خاصة للدستور، إن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بدأت في توزيع دعوات عيد الميلاد المجيد على الشخصيات العامة والمسؤولين والنواب.

ولفتت المصادر الكنسية أن الكاتدرائية المرقسية بالعباسية منحت العاملين بها إجازة عيدي الميلاد المجيد وعيد الغطاس المجيد حتى 20 يناير الجاري، على أن يتم استئناف العمل بها في 21 يناير الجاري.

ومن جهته تزينت الكنائس المسيحية بأضواء الميلاد ووضعت في باحاتها الخارجية ماكيت لمزود البقر الذي ولد فيه السيد المسيح ببيت لحم، بالإضافة إلى مجسمات وتماثيل تروي قصة الميلاد.

فيما تكثف وزارة الداخلية استعداداتها الأمنية لاستقبال قداس العيد ونشر الحواجز الحديدية أمام مقرات الكنائس التي يقام فيها القداس مساء 6 يناير ومنعت مرور السيارات في محيط الكنائس إذ تسمح للمارة بالدخول مترجلين عبر بوابات إلكترونية وأجهزة كشف المعادن مستعينة بالشرطة النسائية لتفتيش السيدات.

وعلى صعيد آخر لفتت مصادر كنسية عن أبرز ملفات البابا تواضروس الثاني في العام الجديد.

وقالت المصادر الكنيسة إن أولى الملفات هى رسام أساقفة جدد لايبارشيتي نجع حمادي، والمنصورة، وعقد اجتماعات متتالية مع كهنة تلك الايبارشيات وذلك للاستقرار على أساقفة لهم، خاصة بعد رحيل الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي ورئيس دير الأنبا بضابا، والانبا داود أسقف المنصورة.

ولفتت المصادر أنه من المقرر أن يعقد البابا اجتماعات مع اللجنة البابوية المشرفة على ايبارشية نجع حمادي وذلك بعد حصر كل شئ فيها وتقديم صورة كاملة لبطريرك الكنيسة.

إذ قال البابا في عظته الأخيرة: في فترة تعب نيافة الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي أقمت لجنة من ثلاث آباء أساقفة موجودين بالقرب من المكان، ليستطيعوا أن يساعدوا الأنبا كيرلس في إدارة الإيبارشية، وطبعًا بعد رحيله ونياحته يبقى الآباء الثلاثة هناك في إدارة الإيبارشية، لحين ترتيب خدمتها في المستقبل، وحصر كل شيء فيها، وتقديم تقارير عن الخدمة وعن العمل وعن الآباء وعن الخدام والخادمات، بحيث أننا نرسم صورة للإيبارشية، ونصلى إن ربنا يختار لها راعيًا صالحًا."

ولفتت المصادر الكنيسة أنه من المحتمل تعيين أسقف عام لإيبارشية حلوان والمعصرة خاصة بعد إصدار قرار بابوي لتنظيم الوضع المالي والإداري بالإيبارشية بعد تعرض الأنبا بيسنتي لوعكة صحية.

كما لفتت المصادر الكنسية في تصريحاتها: أن أبرز ملفات البابا بعد عيد الميلاد المجيد، هو إقرار قانون الأحوال الشخصية للأقباط، وخاصة بعد انتهاء كافة الكنائس منه وتسليم لوزارة العدل لإقراره من مجلس الوزراء ومجلس النواب والشيوخ.

ومن المقرر أن يبدأ البابا تواضروس الثاني عقب انتهاء احتفالات عيد ميلاد المجيد أول زيارة رعوية له في عام 2023 لايبارشيات محافظة أسيوط.

إذ أعلنت إيبارشية ديروط وصنبو، عن ترتيبات زيارة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية لها يوم الخميس 12 يناير المقبل.

وقالت الإيبارشية في بيان لها: الأخوات والإخوة الأحباء شعب الإيبارشية المباركين، فيما نحتفل هذه الأيام ببدء سنة ميلادية جديدة وعيد الميلاد المجيد نحتفل أيضًا بالزيارة المباركة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية إلى إيبارشيتنا، يوم الخميس الموافق 12 يناير 2023، ونحيطكم علمًا بأنه سيتم ابتداء من اليوم الجمعة البدء في تسجيل الأسماء لحضور القداس الإلهي والذي يرأس الصلاة فيه قداسة البابا تواضروس الثاني في دير الأمير تواضروس المشرقي بصنبو.

وتابعت: بالإضافة إلى لقاء قداسته بشعب الإيبارشية بدير الشهيد مارمينا العجائبي بصنبو، على أن يتم الحجز لكل فرد في كنيسته، وسوف يستمر تسجيل الأسماء حتى اليوم الأحد مع العلم أنه سوف يتم غلق باب الحجز في حال اكتمال العدد المحدد للحضور.

مختتمًا: وإن كنا نتمنى حضور جميع شعب الإيبارشية لنوال بركة قداسته، إلا أننا نأسف لضيق المكان.

وعلى صعيد آخر أعلنت الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم المحرق العامر، عن ترتيبات الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور خمسين عامًا، على إنشاء وافتتاح الكلية الإكليريكية اللاهوتية بدير السيدة العذراء مريم المحرق العامر من 1973 إلى 2023، والذي يترأسه البابا تواضروس الثاني، وذلك يوم الجمعة الموافق ١/١٣ الساعة ٦م بدير السيدة العذراء المحرق العامر.

وقالت الكلية الإكليريكية في بيان لها إن الدعوة شخصية فردية للآباء الكهنة والطلبة خريجي إكليريكية الدير المحرق آخر تسجيل للحضور يوم 5 يناير المقبل، الدخول بالدعوة المرسلة بالاسم.

وعيد الميلاد المجيد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية بعد عيد القيامة المجيد، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح بدءًا من ليلة 24 ديسمبر ونهار 25 ديسمبر في التقويمين الجريجوري واليولياني، غير أنه وبنتيجة اختلاف التقويمين ثلاثة عشر يومًا يقع العيد لدى الكنائس الشرقية التي تتبع التقويم اليولياني مساء 6 يناير ونهار 7 يناير.