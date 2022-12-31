عادات وتقاليد خاصة فى استقبال السائحين بالقرية النوبية (فيديو)

عرضت فضائية «إكسترا نيوز» اليوم، تقريرًا يرصد عادات وتقاليد خاصة في استقبال السائحين بالقرية النوبية.

وقال الحاج محمد أحد أهالي القرية النوبية، إن السياح يأتون لزيارة البيوت النوبية، ورؤية عادات وتقاليد النوبيين، فضلًا عن أن أغلب البيوت النوبية تهتم بتربية التماسيح، وهذه عادة من قديم الزمن، ويعتقدون أن البيوت التي بها تماسيح لن يمسها أي شر.

وأضاف أن السياح يفضلون الشاي النوبي الذي تتميز به القرية، وأغلب المنتجات الموجودة في البازارات عبارة عن أعمال يدوية نوبية، والسجاد النوبي.

النوبيون طبيعيون وعلى سجيتهم

فيما قال أحد السائحين إن القرية النوبية رائعة للغاية، وأحب كثيرًا المنتجات النوبية، كما أنه رأى بعض الأهالي أثناء طهو طعامهم، مؤكدًا أن النوبيين طبيعيون وعلى سجيتهم، وهذا جزء أصيل من الشعب الذي يقع على ضفاف النيل، معقبًا: "دائمًا تشعر بأنك شخص مرحب بك، أشعر كأني في منزلي".