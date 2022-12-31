وزير الاتصالات: تنفيذ 100% من المشروعات الرقمية بقرى «حياة كريمة» فى الغربية

أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تنفيذ 100% من المشروعات الرقمية والبنية التحتية للاتصالات بالمرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمحافظة الغربية، في حين تم تنفيذ 82% من المشروعات الرقمية على مستوى باقي المحافظات.

وأوضح الوزير، أنه تم تجديد 226 مكتب بريد من أصل 279 بمحافظة الغربية ضمن مبادرة «حياة كريمة»، وتم الاتفاق مع المحافظ على تطوير جميع المكاتب، بالإضافة إلى 6 مكاتب بريد متنقلة تحت تصرف الزحام في أوقات الذروة مثل صرف المعاشات.

وتابع الوزير، خلال جولة تفقدية اليوم بمحافظة الغربية، أنه تم تركيب 108 أجهزة صرّاف آلي بالمكاتب لخدمة أهالي الغربية، وجارِ التوسع في هذه المكاتب، بما يتفق مع خطة المحافظة لوصول الخدمات الحكومية لكل قرى المحافظة.

وأشار إلى أن هناك تعاونًا مشتركًا بين الوزارة وجميع المحافظات في مجال التحول الرقمي وميكنة الخدمات الحكومية مثمرًا، لافتًا إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات رقمية وتعمل على توصيل الإنترنت فائق السرعة إلى القرى واستبدال الألياف النحاسية بالألياف الضوئية "الفايبر"؛ لرفع سرعة وكفاءة الإنترنت ضمن مشروعات مبادرة "حياة كريمة".

وذكر أن الوزارة بالشركة المصرية للاتصالات نفذّت مشروعات تطوير البنية التحتية المعلوماتية، وتم إنشاء 75 برجًا لزيادة كفاءات الشبكة بنسبة 110٪ أيضًا ضمن "حياة كريمة".

ونوه إلى أن الوزارة تعمل على التعاون مع وزارة التربية والتعليم، من خلال ميكنة مدارس الدمج، وتزويد 25 مدرسة بمعامل الحاسبات، ويتم الانتهاء من تطوير 105 مدارس العام المقبل وتدريب 2000 مدرس لتأهيلهم للتعاون مع الطلاب.

كما تفقد الوزير مركز التحول الرقمي بديوان عام المحافظة، وستتم زيارة مكاتب البريد المطورة وافتتاحها، مشيرًا إلى أنه تم تحويل الكابلات في 7400 منزل، بالإضافة إلى 43000 تحولت بالفعل، ومركز إبداع مصر الرقمية بجامعة طنطا.