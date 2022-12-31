كاتب صحفي: «حياة كريمة» ترسم ملامح جديدة للريف المصري (فيديو)

قال الكاتب الصحفي صلاح مغاوري، إن مبادرة "حياة كريمة" تعمل على تغيير حياة أكثر من 58 مليون مواطن في الريف المصري والقرى والنجوع، مؤكدًا أن المبادرة تجربة تنموية مصرية شاملة، تحاول أن ترسم ملامح جديدة للريف المصري، وتحسن من حياة المواطن في هذه القرى والأماكن التي يعيش فيها.

وأضاف مغاوري، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن مبادرة "حياة كريمة" تسعى إلى تصحيح البنية التحتية وإنشاء شبكة من الطرق والكباري، وتحسين منظومة الاتصالات، وإنشاء الخدمات التي تحتاجها هذه القرى، حيث أنها من أكبر المبادرات التنموية ليس فقط في مصر، ولكن في العالم بأسره.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن المبادرة تعمل على تطوير أكثر من 4500 قرية بأكثر من 20 محافظة، حيث بدأت بالقرى الأكثر احتياجًا التي تحتاج إلى تنمية حقيقية، ووفرت الحياة الكريمة لحوالي ألف قرية حتى الآن، وقاربت المرحلة الأولى على الانتهاء وبدأت معها المرحلة الثانية.

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن المرحلة الأولى استهدفت "حياة كريمة" لأكثر من ألف قرية مترامية الأطراف، إلى جانب القرى التي شملتها المرحلة الأولى بالفعل كانت هي القرى الأكثر احتياجًا، وتحتاج إلى تدخلات عاجلة من جانب الدولة المصرية لتوفير البنية التحتية.