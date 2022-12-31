السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. نظر جلسة محاكمة مستريح أسوان ووالده وأشقائه بتهمة النصب على المواطنين

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية، اليوم السبت، جلسات محاكمة طاهر الحصاوي مستريح أسوان، ووالده وأشقائه، بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بحجة توظيفها في تجارة الماشية بمحافظة أسوان.

وكانت الأجهزة الأمنية نجحت في إلقاء القبض على طاهر الحصاوي، مستريح أسوان الجديد، على خلفية اتهامه بممارسة النصب والاحتيال على المواطنين في محافظة أسوان، وتحديدًا في قرية الشرفا التابعة إلى مركز إدفو، حيث إنه استولى على الملايين من الجنيهات منهم بحجة الاستثمار بها وتحقيق أرباح ومكاسب طائلة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على طاهر الحصاوي، مستريح أسوان، في المكان الذي كان يختبئ به في محيط قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، وكان بحوزته 16 سبيكة من الذهب، وصل وزنها إلى نحو 10.5 كيلو جرام، إضافة إلى مبلغ من المال.

كما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على والد طاهر الحصاوي، مستريح أسوان، إضافة إلى عدد من المتهمين الذين كانوا يعاونونه في أعمال النصب والاحتيال، على خلفية اتهامهم بالاستيلاء على مبالغ طائلة من المواطنين بحجة الاستثمار بها وتحقيق مكاسب طائلة.

محكمة جنايات قنا الدائرة الاقتصادية محاكمة طاهر الحصاوي الاستيلاء على أموال تجارة الماشية محافظة أسوان

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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