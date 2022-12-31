السبت 31 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

حصاد الزمالك في 2022 (1).. ثنائية محلية مقابل فشل إفريقي متكرر

الزمالك بطل الدوري
الزمالك بطل الدوري في 2022

شارك الزمالك في 5 بطولات عام 2022 ونجح في تحقيق الثنائية المحلية بالفوز بالدوري والكأس في مقابل خسارة السوبر المصري وكأس رابطة الأندية المصرية المحترفة وبطولة دوري أبطال إفريقيا التي خرج الفريق من دور المجموعات فيها للعام الثاني على التوالي.

الزمالك لعب 57 مباراة في كل البطولات عام 2022 فاز في 35 مباراة وتعادل 12 مرة وخسر 10 مرات وسجل 89 هدفا ودخل مرماه 45 هدفا ففي بطولة الدوري خاض 36 مباراة حقق خلالها 25 انتصارا وتعادل 7 مرات وخسر 4 مرات وسجل 65 هدفا ودخل مرماه 26 هدفا وفاز في الموسم الماضي على فيوتشر 3-2 و1- صفر وعلى الجونة 2-1 و4-1 وعلى بيراميدز 3-2 و3- صفر وعلى المقاصة 1- صفر و5- صفر وعلى الاتحاد 2- صفر والمصري 2-1 وإيسترن كومباني 2-1 والإسماعيلي 2-1 والبنك الأهلي 2-1 وسيراميكا كليوباترا 3-2 والمقاولون 1- صفر  وغزل المحلة 2- صفر وسموحة 2- صفر وفاركو 1- صفر وفاز في الموسم الحالي على سموحة 2- صفر وسيراميكا كليوباترا 2- صفر وطلائع الجيش 4- صفر وبيراميدز 1- صفر والبنك الأهلي 1- صفر وحرس الحدود 4- صفر والإسماعيلي 3-1 .

وتعادل الزمالك في الموسم الماضي مع فاركو والمصري بدون أهداف ومع الاتحاد 1-1 ومع الأهلي 2-2 وتعادل في الموسم الحالي مع انبي 1-1 والمصري 2-2 ومع المقاولون بدون أهداف.

وخسر الزمالك الموسم الماضي أمام سموحة وانبي بنتيجة واحدة صفر – 2 وأمام طلائع الجيش صفر – 1 وإيسترن كومباني 1-2.

الزمالك خسر أمام الأهلي في السوبر المصري 

في بطولة كأس مصر لعب الزمالك 5 مباريات فاز فيها جميعا وسجل 8 أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف وفاز على أسوان والداخلية والأهلي بنتيجة واحدة 2-1 وعلى الإسماعيلي والمصري بنتيجة واحدة 1- صفر.

في بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة لعب الزمالك خمس مباريات فاز في مباراة واحدة وتعادل مرة واحدة وخسر ثلاث مباريات وسجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف وفاز على سيراميكا كليوباترا 3-1 وتعادل مع انبي بدون أهداف وخسر أمام فاركو صفر -2 وغزل المحلة صفر – 3 وطلائع الجيش صفر -1.

في بطولة السوبر المصري لعب الزمالك مباراة واحدة خسرها أمام الأهلي بهدفين نظيفين.

في بطولة دوري أبطال إفريقيا لعب الزمالك 10 مباريات فاز في 4 مباريات وتعادل 4 مرات وخسر مباراتين وسجل 13 هدفا ودخل مرماه سبعة أهداف وفاز في النسخة الماضية على اليكت التشادي 2- صفر ذهابا وإيابا وفاز في النسخة الحالية على فلامبو البوروندي 1- صفر و5-1 وتعادل مع بيترو أتلتيكو الأنجولي 2-2 وصفر – صفر ومع ساجرادا الأنجولي بدون أهداف مرتين وخسر أمام الوداد المغربي مرتين 1-3 وصفر -1 .

الزمالك خسر أمام الوداد في دوري أبطال إفريقيا 
الزمالك بطوله الدورى كاس مصر بطولة دوري أبطال إفريقيا السوبر المصرى

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