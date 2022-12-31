السبت 31 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مساعدات عاجلة ووحدات سكنية بديلة للأسرتين المتضررتين من انهيار منزل فى الفيوم

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير مساعدات مالية وعينية عاجلة، ووحدات سكنية بديلة، للأسرتين المتضررتين من حادث الانهيار الجزئي لأحد المنازل القديمة بشارع مصطفى كامل، جهة منطقة الحواتم بمدينة الفيوم.

 

كان محافظ الفيوم، قد تلقى إخطاراً، بوقوع انهيار جزئي بأحد المنازل القديمة المبنية من الطوب اللبن والأسقف الخشبية بشارع مصطفى كامل، دون وقوع إصابات بين أفراد الأسرتين اللتين تقطنان المبنى المكون من 5 طوابق، وعلى الفور وجه المحافظ، بسرعة إخلاء المنزل، وفرض كردون أمني بمحيطه، بالتعاون مع قوات الشرطة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة حفاظاً على سلامة أهالي المنطقة. 

 

كما وجه المحافظ، رئيس مدينة الفيوم، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، بتوفير كافة سبل الرعاية اللازمة لقاطني المنزل المنهار، وتوفير وحدات سكنية بديلة بمساكن المحافظة بمنطقة الشيخ حسن، للأسرتين المتضررتين.

 

في السياق نفسه، قام الأستاذ أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، يرافقه مساعد مدير أمن الفيوم، بتفقد موقع المنزل المنهار، للاطمئنان على سلامة قاطني المنزل ومتابعة عملية الإخلاء ونقلهم إلى الشقق البديلة.

 

كما قامت مديرية التضامن الاجتماعي بصرف إعانات مالية عاجلة للإعاشة، وأغطية وبطاطين، ومساعدات غذائية وعينية، ووجبات ساخنة للأسرتين المتضررتين، كما قامت جمعية صلاح الدين الأيوبي الخيرية، بتوفير مراتب وأغطية وبطاطين، ومواد غذائية للأسرتين.

عقار الفيوم المتصدع
عقار الفيوم المتصدع
عقار الفيوم المتصدع
عقار الفيوم المتصدع
عقار الفيوم المتصدع
عقار الفيوم المتصدع
محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات عاجلة ووحدات سكنية بديلة للأسرتين انهيار منزل الحواتم

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