السبت 31 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أول تعليق من كريستيانو رونالدو بعد انضمامه لـ النصر السعودى

رونالدو ينتقل إلى
رونالدو ينتقل إلى النصر السعودي

أدلى النجم كريستيانو رونالدو، بأول تصريحاته عقب توقيعه على عقود انتقاله إلى النصر السعودي اليوم الجمعة.

وأعلن النصر السعودي، تعاقده مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال حر.

وقال “رونالدو” بعد إتمام الصفقة:"متشوق لخوض تجربة دوري جديد في دولة مختلفة".

وأبدى رونالدو إعجابه برؤية وفكر إدارة النصر السعودي والتي وصفها بالملهمة، قائلًا: "متحمس للانضمام إلى زملائي بالفريق، لنقوم معا بمساعدته على تحقيق المزيد من النجاحات".

وانضم رونالدو إلى النصر السعودي في صفقة انتقال حر بعد فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

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