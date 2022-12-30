ما زالت على قيد الحياة.. من هى والدة بيليه التى تخطت 100 عام؟

لعبت "دونا سيليست" دورًا حاسمًا ومؤثرًا في مسيرة الأسطورة الراحل بيليه مع كرة القدم، حتى صار اللاعب الأعظم في تاريخ اللعبة.

وكان بيليه قد وافته المنية أمس، عن عمر ناهز 82 عامًا بعد معاناته من مرض سرطان القاولون بالإضافة إلى مشاكل في القلب والكلى.

دونا سيليست، والدة الأسطورة بيليه كانت قد احتفلت يوم 20 نوفمبر الماضي بمرور 100 عام على ميلادها.

واحتفل بيليه هذا العام بإتمامها 100 عام حيث نشر صورا لهما على انستجرام وعلّق قائلاً " نحتفل اليوم بمرور 100 عام على حياة دونا سيليست (دونا: السيدة العجوز)، منذ صغرها علمتني قيمة الحب والسلام. لدي أكثر من مائة سبب لأكون ممتنًا لكوني ابنها. أشارككم هذه الصور، بعاطفة كبيرة للاحتفال بهذا اليوم. شكرا لك على كل يوم بجانبك يا أمي".

وُلدت سيليست في تريس كاراكوس عام 1922، ولكن عندما كان بيليه طفلاً انتقلت مع زوجها إلى مدينة باورو في ساو باولو التي يبلغ تعداد ساكنها 400 ألف نسمة، حيث حقق ابنها النجاح في سن مبكرة جدًا، إذ شجعته والدته على متابعة أحلامه في كرة القدم.

وحصلت السيدة العجوز على إشادات عديدة بسبب علاقتها بنجلها، ومنحتها صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية لقب الأم البرازيلية المثالية.