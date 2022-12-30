الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

صحيفة إنجليزية تكشف تفاصيل عقد رونالدو التاريخى مع النصر السعودى.. والمتكفل بالصفقة

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

فجّرت قناة "العربية" السعودية وصحيفة الرياضية، مفاجأة مدوية بإعلان انتقال النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو لصفوف النصر السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأفادت تقارير إعلامية، أن رونالدو سينضم لصفوف النصر لمدة موسمين ونصف في صفقة انتقال مجانية بداية من يناير المقبل.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" الإنجليزية، فإن رونالدو انضم لصفوف النصر لمدة موسمين ونصف بدءًا من يناير 2023 حتى يونيو 2025 مقابل 500 مليون يورو أي 2 مليار ريال سعودي.

وكشفت صحيفة "أس" الإسبانية، أن رونالدو سوف يحصل على 175 مليون يورو في الموسم الواحد أي قرابة 440 مليون يورو بينما سوف يوقع عقدا آخر لسنوات طويلة كسفير لملف السعودية برفقة مصر واليونان، لاستضافة نهائيات كأس العالم 2030.

وينتظر أن تتكفل إدارة النصر برئاسة مسلي آل معمر بجزء من الصفقة، على أن تدفع الشركات الراعية، باقي المستحقات المالية للاعب.

وكان رونالدو فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد وبات حرا للانتقال لأي ناد مجانا مما دفع إدارة العالمي للتفكير بقوة في الحصول على خدماته.

كريستيانو رونالدو النصر السعودي مانشستر يونايتد الدوري السعودي

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