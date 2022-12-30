أهم مشاريع وزارة الكهرباء لإنشاء مراكز التحكم في 2022

تستهدف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إنشاء 47 مركز تحكم زكي جديد وفق خطة وضعتها الوزارة لتطوير مراكز التحكم القومى أن تتحول إلى مراكز تحكم ذكية وتهدف من خلالها تقليل زمن الانقطاعات، وتقليل زمن البت في شكوى المواطن بوجود عطل أو انقطاع؛ لأنه يظهر إلكترونيًا على شاشة التحكم ويحدد نوع ومكان العطل فى دقائق.

وفي عام 2022 قطعت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة شوطا كبير في هذة الخطة حيث شهدت العديد من التحولات والتقدم ومنها:

- تم إنشاء وتحديث مركزين للتحكم بكل من مناطق مصر الوسطى ومصر العليا.

- جارِ العمل حاليًا على إنشاء وتحديث عدد 4 مراكز تحكم إقليمية بشبكة نقل الكهرباء بكل من مناطق (القناة، والقاهرة، والاسكندرية، والدلتا).

- مركز التحكم القومي بالعاصمة الإدارية: تم الإعداد بواسطة الإستشاري EDF ، وتم طرح المناقصة عالميا على شركات متخصصة فى هذا المجال وتم التعاقد مع التحالف الفائز سيمنس – حسن عالم لبدء التنفيذ في ديسمبر 2020. وتبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع حوالي 840 مليون جنيه علي أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال 24 شهر ، وتم الإنتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى بالكامل ومن المخطط الانتهاء من التشطيبات النهائية لمبنى تحكم العاصمة فى بداية 2023 والانتهاء من المركز بالكامل في الربع الأول من 2023.

- وحول جهود قطاع الكهرباء لإنشاء وتطوير 47 مركز تحكم في شبكات توزيع الكهرباء موزعة على مستوى شركات توزيع الكهرباء طبقاً لأحدث التكنولوجيات وذلك ضمن خطة القطاع للتحول إلى الشبكة الذكية، والتي يتم تنفيذها على عدة مراحل، فتشمل المرحلة الأولى عدد 6 تحكمات وتم الانتهاء من تنفيذ 3 مراكز تحكم وفى مرحلة التشغيل التجريبي وهم القاهرة الجديدة، مدينة نصر، و6 أكتوبر.