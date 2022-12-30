الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة مع الأهلى أمام بيراميدز

طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر

أصبحت فرصة طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في اللحاق بمباراة بيراميدز المقبلة صعبة للغاية؛ بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ويخضع طاهر محمد طاهر لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها وهي جذع في الرباط الداخلي للركبة، وغاب اللاعب على إثرها عن مباريات الأهلي الأخيرة، وكذلك عن تدريبات الفريق الجماعية ويواصل التأهيل للتعافي من هذه الإصابة.

ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز المقرر لها الإثنين المقبل باستاد السلام في الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز.
 

طاهر محمد طاهر الاهلى بيراميدز الدورى المصرى

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