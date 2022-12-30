موقف طاهر محمد طاهر من المشاركة مع الأهلى أمام بيراميدز

أصبحت فرصة طاهر محمد طاهر، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، في اللحاق بمباراة بيراميدز المقبلة صعبة للغاية؛ بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا.

ويخضع طاهر محمد طاهر لبرنامج تأهيلي للتعافي من الإصابة التي يعاني منها وهي جذع في الرباط الداخلي للركبة، وغاب اللاعب على إثرها عن مباريات الأهلي الأخيرة، وكذلك عن تدريبات الفريق الجماعية ويواصل التأهيل للتعافي من هذه الإصابة.

ويستعد الأهلي لمباراة بيراميدز المقرر لها الإثنين المقبل باستاد السلام في الجولة الـ11 لبطولة الدوري الممتاز.

