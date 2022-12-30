الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«رسالة لتحديث البيانات».. حبس المتهم بالنصب على المواطنين فى البساتين

حبس
حبس

أصدرت نيابة البساتين، اليوم الجمعة، قرارًا بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة النصب على المواطنين باستخدام صفحات مخترقة، وإرسال رسائل وهمية  للمواطنين للنصب عليهم. 

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة فى ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بارتكاب العديد من وقائع القرصنة الإلكترونية بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، تحرر محضر واخطرت النيابة العامة.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص "عامل مخبز، مقيم بدائرة القسم" لقيامه بارتكاب العديد من وقائع القرصنة الإلكترونية والنصب عن طريق استئجار صفحات مخترقة لبعض البنوك بالخارج وربطها بحسابه على تطبيق "تيليجرام" وإرسال رسائل وهمية بطريقة عشوائية لبعض عملاء تلك البنوك تتضمن مطالبتهم بتحديث البيانات الخاصة بهم من خلال رابط ولدى قيام العميل بفتح الرابط يقوم بتحويله مباشرة للصفحة المخترقة، والتى يتمكن من خلالها،  التحصل على بياناته وأرقام حساباته البنكية والأرقام السرية وإجراء عمليات شراء إلكترونية لأجهزة حاسب آلى عبر أحد المواقع وسداد ثمنها من خلال تلك الحسابات المستولى عليها وشحنها للبلاد عبر شركات الشحن وإعادة بيعها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم بإرشاده ضبط "حقيبة ظهر تحوى مبلغ مالى 345 ألف جنيه - مشغولات ذهبية " 5 غويشة - سلسلة - خاتم" - هاتف محمول" جميعها من متحصلات نشاطه الإجرامى .تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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«رسالة لتحديث البيانات».. حبس المتهم بالنصب على المواطنين فى البساتين

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