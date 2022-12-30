الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أواني فضة و25 ألف جنيه.. القبض على 3 متهمين بسرقة كنيسة في قنا

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن بقنا، في كشف لغز سرقة كنيسة بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، حيث تبين أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص وتم ضبطهم.

وبتقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على كل من “أبانوب. ف”، و"عادل.ت.ع"، و"حازم. ا.م"، ووجهت لهم تهمة سرقة كنيسة ماري جرجس الصغرى بقرية بهجورة.

البداية بلاغ تلقته أجهزة الأمن بقنا، بسرقة أواني فضة ومعالق وطقم نحاس، وقرابة 25 ألف جنيه، من كنيسة ماري جرجس الصغرى بقرية بهجورة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

الأجهزة الأمنية بقنا تمكنت الأجهزة الأمنية تحرير محضر كنيسة مارى جرجس نجع حمادي مركز نجع حمادي

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

فسخ خطوبة «عريس الشبكة الفضة» بطنطا.. وكريم: «كله بسبب الترند»

كريستيانو رونالدو يوقع رسميًا مع النصر السعودى

استعدادًا لحفلات رأس السنة.. خبير سياحى: نسب الإشغال بفنادق القاهرة وصلت لـ100%

«المهن الموسيقية» تكشف حقيقة خضوع صاحب تريند «انتش واجرى» لاختبارات النقابة

البرتغال: تراجع معدل التضخم إلى 9.6% فى ديسمبر

طلاب جامعة المنوفية نجحوا فى محو أمية 7519 مواطنا بدورة أكتوبر 2022

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

أحمد عبدالمعطى حجازى.. وقفات قاطعة وفواصل براح «2-3»

سارة شريف

إشارات من الاتحاد الأوروبى

ماجد حبته

لقاء نهاية العام.. والعام

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

رسميًا.. «الكنيست» يعتمد حكومة نتنياهو

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من المسجد الأقصى

قلق من «حكومة نتنياهو».. لماذا يزور مستشار الأمن القومى الأمريكى إسرائيل؟