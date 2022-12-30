أواني فضة و25 ألف جنيه.. القبض على 3 متهمين بسرقة كنيسة في قنا

نجحت أجهزة الأمن بقنا، في كشف لغز سرقة كنيسة بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي، حيث تبين أن مرتكبي الواقعة 3 أشخاص وتم ضبطهم.

وبتقنين الإجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على كل من “أبانوب. ف”، و"عادل.ت.ع"، و"حازم. ا.م"، ووجهت لهم تهمة سرقة كنيسة ماري جرجس الصغرى بقرية بهجورة.

البداية بلاغ تلقته أجهزة الأمن بقنا، بسرقة أواني فضة ومعالق وطقم نحاس، وقرابة 25 ألف جنيه، من كنيسة ماري جرجس الصغرى بقرية بهجورة.

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.