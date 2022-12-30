الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رسالة تهنئة بالعام الجديد.. وزير الطيران للعاملين: «مستمرون في دعم مسيرة الإنتاج»

وزير الطيران
وزير الطيران

هنأ الفريق محمد عباس حلمي، وزير الطيران المدني، العاملين بالقطاع بمناسبة أعياد رأس السنة الميلادية الجديدة، وحلول عيـد الميلاد المجيـد، متمنيا لهم عامًا رخاءً على أسرهم الكريمة ومصر أجمعين.

وقال وزير الطيران، في رسالته للعاملين، حصل «الدستور» على نسخة منها، إنه مـع إشـراقة عـام ميـلادي جديـد، نواصـل معـاً جهـود دعـم مسيرة الإنتاج والتنمية الشاملة لقطاع الطيران المدني مـن خـلال استراتيجية واضحـة تهدف إلـى جـذب مزيـد مـن الحركة الجوية والسياحية الوافدة وتقديـم أعـلـى جـودة مـن الخدمـات وضـخ المزيـد مـن الاستثمارات بمـا يسـهم فـي النـهـوض بقطـاع الطيران المدني ويدعم ركائز الاقتصاد القومي.

وأضاف وزير الطيران: “بهذه المناسبة.. نستلهم روح المـودة والتآخـي فيمـا بيننـا لتحقيـق مـزيـد مـن الإنجـازات لقطـاع الطيران المدني، وأننـا متفائلـون بـأن القـادم أفضـل بـإذن الله إيمانـاً مـنـا بقدراتنـا علـى مواجهـة التحديات وتحقيق طموحاتنـا بفضـل تعاوننـا وتكاتفنا جميعاً”.

وتابع: “أنتهز هذه المناسبة لأتقدم بالشكر والتقدير لجميع العامليـن فـي مختلف مواقع العمـل بقطـاع الطيران المدنـي علـى ما يقدمونه مـن جـهـود مخلصة وتفـان فـي العمـل مـن أجـل الإرتقاء بمنظومة الطيران المدنـي، متمنيـاً لـهم دوام التوفيـق وأن الله عـز وجـل هـذه المناسبات الطيبـة بالخير واليمـن والبـركـات وليكـون المستقبل مليئاً بالخير والرخاء وتحقيق ما نصبو إليه من تقدم ورفعة وازدهار”.

ومن جانبها، قامت سلطات ميناء القاهرة الدولي بتزيين صالات السفر والوصول بالمطار، حيث تم تزيين جميع صالات السفر والوصول بمبانيالركاب ٣،٢،١ بالاضافة للمداخل الرئيسية للصالات السفر واماكن استقبال وتوديع الزائرين  احتفالا بالعام الجديد ٢٠٢٣

كما تم تخصيص أماكن لالتقاط الصور التذكارية مع المسافرين لنشر أجواء الاحتفال وبث البهجة لدي المسافرين والقادمين لقضاء إجازة رأس السنة في مصر.

اعياد راس السنة الميلادية عيد الميلاد وزير الطيران الحركة الجوية والسياحية الطيران المدني الاقتصاد القومي أعياد رأس السنة السنة الميلادية الجديدة

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الاستثمار فى صناعة الوجدان

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رسالة تهنئة بالعام الجديد.. وزير الطيران للعاملين: «مستمرون في دعم مسيرة الإنتاج»

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