الجمعة 30 ديسمبر 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 763 قضية فى مجال مخالفات المخابز والاستيلاء على الدعم

ارشيفية
ارشيفية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط (1532) قضية تموينية متنوعة من بينها:

ضبط (743) قضية فى مجال مخالفات المخابز عبارة عن (14 قضية دقيق بلدى مدعم "مستندى – عينى" – 186 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن – 237 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – 306 قضايا متنوعة أخرى) بمضبوطات بلغت (61,300 طن دقيق بلدى مدعم "مستندى" – 2,150 طن دقيق بلدى مدعم "عينى")، وكذا ضبط (20) قضية استيلاء على السلع المدعومة بمضبوطات أبرزها (400 إسطوانة بوتاجاز "عينى" – 55425 لتر مواد بترولية "عينى") بحجم مضبوطات "سلع غذائية" بلغت إجمالى (375,767 طن "مستندى – عينى").  

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق، خاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

الإدارة العامة شرطة التموين قطاع الأمن العام شرطة البيئة والمسطحات مخالفات المخابز

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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