الهند توقف إنتاج إحدى شركات الأدوية عقب وفاة 18 طفلًا

طالبت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، بوقف الإنتاج بشكل كامل في مصنع لشركة أدوية في مدينة نويدا؛ بسبب التحقيق في وفاة 18 طفلًا في أوزبكستان بعد تناول دواء من الشركة.

وذكرت قناة NDTV أنه تم اتخاذ هذا القرار على أساس التفتيش في المصنع.

وخلص التفتيش إلى وجود مخالفات في المصنع لمتطلبات سلامة الإنتاج وعدم وجود الرقابة المطلوبة على المنتجات وفق معايير الجودة.

وأشارت القناة إلى أنه تم تنفيذ التحقيق والتفتيش في الشركة، بشكل مشترك من قبل المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية (CDSCO) في الهند، وهيئة مراقبة وترخيص الأدوية في ولاية أوتار براديش، حيث يقع المصنع.

وكانت وزارة الصحة في أوزبكستان قد أعلنت، فى وقت سابق، عن أن 18 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابا طبيا من إنتاج شركة الأدوية الهندية "ماريون بيوتك".

وقالت الصحة فى أوزبكستان إن 18 من بين 21 طفلا تناولوا شراب دوك-1 ماكس، في أثناء علاجهم من مرض تنفسي حاد، توفوا بعد تناولهم الشراب.

وأضافت الصحة أنه تم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة كعلاج لأعراض البرد والإنفلونزا.