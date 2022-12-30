الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند توقف إنتاج إحدى شركات الأدوية عقب وفاة 18 طفلًا

الأدوية
الأدوية

طالبت السلطات الهندية، اليوم الجمعة، بوقف الإنتاج بشكل كامل في مصنع لشركة أدوية في مدينة نويدا؛ بسبب التحقيق في وفاة 18 طفلًا في أوزبكستان بعد تناول دواء من الشركة.

وذكرت قناة NDTV أنه تم اتخاذ هذا القرار على أساس التفتيش في المصنع.

وخلص التفتيش إلى وجود مخالفات في المصنع لمتطلبات سلامة الإنتاج وعدم وجود الرقابة المطلوبة على المنتجات وفق معايير الجودة.

وأشارت القناة إلى أنه تم تنفيذ التحقيق والتفتيش في الشركة، بشكل مشترك من قبل المنظمة المركزية لمراقبة معايير الأدوية (CDSCO) في الهند، وهيئة مراقبة وترخيص الأدوية في ولاية أوتار براديش، حيث يقع المصنع.

وكانت وزارة الصحة في أوزبكستان قد أعلنت، فى وقت سابق، عن أن 18 طفلا على الأقل لقوا حتفهم بعد تناولهم شرابا طبيا من إنتاج شركة الأدوية الهندية "ماريون بيوتك".

وقالت الصحة فى أوزبكستان إن 18 من بين 21 طفلا تناولوا شراب دوك-1 ماكس، في أثناء علاجهم من مرض تنفسي حاد، توفوا بعد تناولهم الشراب.

وأضافت الصحة أنه تم تسويق الشراب الطبي على الموقع الإلكتروني للشركة كعلاج لأعراض البرد والإنفلونزا.

السلطات الهندية شركة الادوية مدينة نويدا اوزبكستان معايير الأدوية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

محافظ مطروح يتفقد منطقة الغابة الشجرية على الطريق الدولى الساحلى

ضبط طنى أرز قبل حجبها عن الأسواق فى سوهاج

بالرابط.. النماذج الاسترشادية لامتحانات الصف الرابع الابتدائي 2023 والحلول

ضبط مدير مخبز بلدى لتصرفه فى 5 أطنان دقيق بالقليوبية

من النمسا.. طبيب الأهلى يكشف تفاصيل الحالة الصحية لأكرم توفيق

ضبط 3 أطنان سكر قبل حجبها عن الأسواق فى سوهاج

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من المسجد الأقصى

قلق من «حكومة نتنياهو».. لماذا يزور مستشار الأمن القومى الأمريكى إسرائيل؟

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية