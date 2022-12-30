الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محمود التهامى ينشد فى حب النبى بمؤتمر «أدباء مصر» بالوادى الجديد

محمود التهامي
محمود التهامي

أحيا المنشد محمود ياسين التهامي، حفلًا بسينما "هيبس" بالخارجة في محافظة الوادي الجديد، على هامش فعاليات مؤتمر "أدباء مصر" بالمحافظة في دورته الـ35.

وأبدع التهامي على مدار ساعتين في غناء عدد من الأناشيد التي أشعلت حماس الجماهير بصوته العذب في المديح النبوي والإنشاد الديني، كان أبرزها "أكاد من فرط الجمال أذوب" لوالده الشيخ ياسين التهامي.

كما أبدع الشيخ محمود التهامي بعدد من الأناشيد الدينية في حب الرسول، كما قدم ما لديه من جديد، وهي موسيقى غربي مع الإنشاد الديني بمناسبة إقامة مؤتمر أدباء مصر لأول مرة بالوادي الجديد بحضور 350 أديبًا من أندية الأدب والإعلاميين والنقاد والشخصيات العامة.

وانطلق مؤتمر "آدباء مصر" في نسخته الـ35 بمحافظة الوادي الجديد لأول مرة في تاريخ المحافظة، أمس الخميس بحضور كبار الشخصيات العامة وأعضاء مجلس النواب وقيادات وزارة الثقافة وقامات مصر الأدبية، في إطار افتتاح فعاليات الدورة الـ٣٥ للمؤتمر العام لأدباء مصر برئاسة الكاتب الصحفي محمد سلماوي، والذي تستضيفه المحافظة على مدار أربعة أيام تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

المنشد محمود ياسين التهامي حفلا بسينما هيبس بالخارجة محافظة الوادي الجديد فعاليات مؤتمر أدباء مصر اشعلت حماس الجماهير أكاد من فرط الجمال أذوب قيادات وزارة الثقافة

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