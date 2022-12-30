الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ الأعمال الإنشائية لمسار «مونوريل العاصمة الإدارية»

جريدة الدستور

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع استمرار تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع مونوريل العاصمة الإدارية بمنطقة مدينة نصر، الأمر الذى يستلزم غلق شارع ذاكر حسين المتجه لميدان إنبى بالوصلة من شارع عبدالله العربي، وصولاً لشارع محمد أحمد سليم وصولاً لشارع محمد أحمد سليم، وذلك لتنفيذ إنشاء إحدى المحطات الخاصة بمشروع المونوريل.

وسيكون تنفيذ تلك الأعمال ليلاً ونهاراً ابتداءً من صباح يوم الجمعة وذلك لمدة (30 يوماً) وإجراء بعض التحويلات المرورية  كالتالي:

- حركة المركبات القادمة من محور عبدالله العربى وترغب السير تجاه شارع ذاكر حسين: 

يتم الدخول يميناً إلى شارع المستشار حافظ ثم الدخول يساراً، باتجاه شارع محمد أحمد سليم ثم الدخول يميناً تجاه شارع ذاكر حسين تجاه ميدان إنبى.

يتم الدخول يميناً شارع محمد فريد أبوالحديد ثم الدخول يساراً، باتجاه شارع محمد أحمد سليم ثم الدخول يميناً إتجاه شارع ذاكر حسين إتجاه ميدان إنبى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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