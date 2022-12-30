81 ألف مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط (81649) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها (24280) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

ونجحت الجهود في ضبط (354) مخالفة السير دون تراخيص و(11) دراجة نارية مخالفة و(51) مخالفة موقف عشوائى، و(13) مخالفة شروط الترخيص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.