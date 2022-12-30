الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

1.1 مليار جنيه إيرادات «الأوقاف» في النصف الأول من موازنة 2022-2023

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف

حققت هيئة الأوقاف المصرية قفزة جديدة وغير مسبوقة في الإيرادات، حيث بلغ إجمالي الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي 2022 / 2023، نحو مليار وأربعة عشر مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو 114 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 12.7% عن نفس الفترة من العام الماضي 2021 / 2022م، وبزيادة تقدر بنحو 213 مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 26.5% عن العام قبل الماضي 2020 / 2021. 

وتجاوزت إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 1/ 2022 حتى 30/ 12/ 2022 مبلغ 2 مليار و140 مليون جنيه، بزيادة تقدر بنحو (222 ) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 11.6% عن نفس الفترة من العام الماضي، وبزيادة تقدر بنحو ( 456 ) مليون جنيه، بنسبة زيادة تقدر بنحو 27.1% عن نفس الفترة من العام قبل الماضي.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام ودعم ومتابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشؤون الوقف وحسن استثماره وحرصه على استيداء وتحصيل جميع حقوق الوقف بالقيمة السوقية العادلة وإنفاق عوائده في مصارفها الشرعية.

هيئة الأوقاف المصرية الإيرادات إيرادات هيئة الأوقاف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لشئون الوقف القيمة السوقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

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