الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«بحوث الصحة الحيوانية» بالمنصورة ينظم يوما علميا بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين

جانب من اليوم العالمي
جانب من اليوم العالمي الثالث

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة برئاسة الدكتور صالح شفيق الشيخ مدير المعهد  اليوم العلمي الثالث للمعهد بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية بعنوان "الثروة الحيوانية أمن اقتصادي - تكافل وكرامة - تنمية مستدامة"، وذلك لقراءة الثروة الحيوانية من منظور جديد بناءً على التغيرات المجتمعية الداخلية وتداعيات الأحداث الدولية الحالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد سليم النقيب العام، والدكتورة إيناس عبد الرحمن وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية و الدكتورة مها العشماوي عميد كلية الطب البيطري جامعة المنصورة،  والنائب محمد عبد المعطي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد جبر نقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية ووكيل كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، والدكتور السيد الحسانين وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية، والدكتورة نسرين عليوة رئيس قسم المعامل الفرعية،و الشيخ ثروت العشماوي نائبا عن وكيل وزارة الأوقاف، و الدكتور محمد سيف امين عام وعضو النقابة العامة، والدكتور عمرو الجمهورى عضو مجلس النقابة العامة بالإضافة إلى أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة، والزملاء من مديرية الطب البيطري بالدقهلية وممثلين لشركات الأدوية والمستثمرين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والعاملين في القطاع الخاص. 
 وألقى الدكتور صالح شفيق مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة، رحب خلالها بجميع الحضور وألقى نبذة عن محاور اليوم العلمي من أهمية الثروة الحيوانية اقتصاديا ومجتمعيا ودورها في التنمية المستدامة والذي شملت أهم المحاور دعم قطاع الثروة الحيوانية في ريف مصر أحد أهم طرق رفع مستوى المعيشة ، وتوفير بدايات التربية من دواجن أو عجول أو حملان ورفع مستوى الوعي بطرق التربية البسيطة. 

- إنشاء حملة رعاية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة

 وتطرق مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة إلى كيفية تعظيم العائد عن طريق تصنيع آمن للمنتجات، و جهود وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية في ضخ رؤوس ماشية للأسر الأكثر احتياجا، والتأكيد على استمرار معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة في إنشاء حملة رعاية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، للأسر برنامج تكافل وكرامة مجانا ونرحب بكل الجهود التي تدعم هذه الأسر و الخدمات البيطرية الحكومية يجب أن تكون مجاني لأهلنا في برنامج تكافل وكرامة.

كما قام النقييب العام بتوضيح خطوات النقابة العامة لخدمة الأطباء آلبيطرين ومختلف قطاعات الثروة الحيوانية، وأوضحت  الدكتورة ايناس عبد الرحمن دور المعهد في تشخيص الأمراض وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية لخدمة قطاع الثروة الحيوانية.

وأشارت الدكتورة مها العشماوي عميد كلية الطب البيطري جامعة المنصورة إلى المكانة المرموقة التي شغلتها الكلية على مستوى العالم والى خطتها الطموحة فى تطوير التعليم البيطري  وتنمية مهارات الأطباء البيطريين الخريجين.

في حين أعرب النائب محمد عبد المعطي عضو مجلس الشيوخ عن تقديره للجهود المبذولة من قبل معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة في مجال الثروة الحيوانية والغذاء ذي الأصل الحيواني.

كما أكد الدكتور محمد جبر نقيب الأطباء آلبيطرين بالدقهلية على استعداده لدعم كل الجهود المبذولة لتطوير مهنة الطب البيطري ورفع شأنها وأوضح كم الرعاية الاجتماعية من النقابة للأطباء البيطريين.

من جهته أثنى الشيخ ثروت العشماوي،  على الجهود الخيرة المبذولة في خدمة صغار المربين.
كما تم خلال اليوم العلمي تكريم لرموز العمل التطوعي والمجتمعي، من الزملاء الأفاضل من معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة وكلية الطب البيطري جامعة المنصورة ومديرية الطب البيطري بالدقهلية .

IMG-20221230-WA0052
IMG-20221230-WA0052
IMG-20221230-WA0051
IMG-20221230-WA0051
IMG-20221230-WA0050
IMG-20221230-WA0050
IMG-20221230-WA0049
IMG-20221230-WA0049
IMG-20221230-WA0048
IMG-20221230-WA0048
معهد بحوث الصحه الحيوانيه المنصورة مدير المعهد اليوم العلمي الثالث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة| تحديث لحظي لأسعار الذهب

الطماطم بـ5.5 جنيه.. أسعار الخضروات بالأسواق اليوم الجمعة

7 سنوات.. حكم جديد ضد زعيمة ميانمار المعزولة و33 عاما مجموع الأحكام

يبدأ صرفها الأحد.. أسعار سلع «تموين يناير»

حصاد 2022|«النيابة الإدارية».. عام تطهير الدولة من الفساد

استقرار أسعار الأسمدة الأزوتية في الأسواق اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: تل أبيب تستعين بسفير سابق فى واشنطن سعيًا لـ صفقة مع السعودية

بايدن بعد تنصيب نتنياهو رئيسًا لحكومة إسرائيل: سنعارض أى سياسات تهدد حل الدولتين

الجيش الإسرائيلى يعلن اعتقال متسلل من سوريا