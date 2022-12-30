«بحوث الصحة الحيوانية» بالمنصورة ينظم يوما علميا بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين

نظم معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة برئاسة الدكتور صالح شفيق الشيخ مدير المعهد اليوم العلمي الثالث للمعهد بالتعاون مع نقابة الأطباء البيطريين بالدقهلية بعنوان "الثروة الحيوانية أمن اقتصادي - تكافل وكرامة - تنمية مستدامة"، وذلك لقراءة الثروة الحيوانية من منظور جديد بناءً على التغيرات المجتمعية الداخلية وتداعيات الأحداث الدولية الحالية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد سليم النقيب العام، والدكتورة إيناس عبد الرحمن وكيل معهد بحوث الصحة الحيوانية و الدكتورة مها العشماوي عميد كلية الطب البيطري جامعة المنصورة، والنائب محمد عبد المعطي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد جبر نقيب الأطباء البيطريين بالدقهلية ووكيل كلية الطب البيطري بجامعة المنصورة، والدكتور السيد الحسانين وكيل وزارة الطب البيطري بالدقهلية، والدكتورة نسرين عليوة رئيس قسم المعامل الفرعية،و الشيخ ثروت العشماوي نائبا عن وكيل وزارة الأوقاف، و الدكتور محمد سيف امين عام وعضو النقابة العامة، والدكتور عمرو الجمهورى عضو مجلس النقابة العامة بالإضافة إلى أعضاء هيئة البحوث بمعهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة، والزملاء من مديرية الطب البيطري بالدقهلية وممثلين لشركات الأدوية والمستثمرين في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والعاملين في القطاع الخاص.

وألقى الدكتور صالح شفيق مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة، رحب خلالها بجميع الحضور وألقى نبذة عن محاور اليوم العلمي من أهمية الثروة الحيوانية اقتصاديا ومجتمعيا ودورها في التنمية المستدامة والذي شملت أهم المحاور دعم قطاع الثروة الحيوانية في ريف مصر أحد أهم طرق رفع مستوى المعيشة ، وتوفير بدايات التربية من دواجن أو عجول أو حملان ورفع مستوى الوعي بطرق التربية البسيطة.

- إنشاء حملة رعاية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة

وتطرق مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة إلى كيفية تعظيم العائد عن طريق تصنيع آمن للمنتجات، و جهود وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الخيرية في ضخ رؤوس ماشية للأسر الأكثر احتياجا، والتأكيد على استمرار معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة في إنشاء حملة رعاية وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة، للأسر برنامج تكافل وكرامة مجانا ونرحب بكل الجهود التي تدعم هذه الأسر و الخدمات البيطرية الحكومية يجب أن تكون مجاني لأهلنا في برنامج تكافل وكرامة.

كما قام النقييب العام بتوضيح خطوات النقابة العامة لخدمة الأطباء آلبيطرين ومختلف قطاعات الثروة الحيوانية، وأوضحت الدكتورة ايناس عبد الرحمن دور المعهد في تشخيص الأمراض وإجراء الأبحاث العلمية التطبيقية لخدمة قطاع الثروة الحيوانية.

وأشارت الدكتورة مها العشماوي عميد كلية الطب البيطري جامعة المنصورة إلى المكانة المرموقة التي شغلتها الكلية على مستوى العالم والى خطتها الطموحة فى تطوير التعليم البيطري وتنمية مهارات الأطباء البيطريين الخريجين.

في حين أعرب النائب محمد عبد المعطي عضو مجلس الشيوخ عن تقديره للجهود المبذولة من قبل معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة في مجال الثروة الحيوانية والغذاء ذي الأصل الحيواني.

كما أكد الدكتور محمد جبر نقيب الأطباء آلبيطرين بالدقهلية على استعداده لدعم كل الجهود المبذولة لتطوير مهنة الطب البيطري ورفع شأنها وأوضح كم الرعاية الاجتماعية من النقابة للأطباء البيطريين.

من جهته أثنى الشيخ ثروت العشماوي، على الجهود الخيرة المبذولة في خدمة صغار المربين.

كما تم خلال اليوم العلمي تكريم لرموز العمل التطوعي والمجتمعي، من الزملاء الأفاضل من معهد بحوث الصحة الحيوانية بالمنصورة وكلية الطب البيطري جامعة المنصورة ومديرية الطب البيطري بالدقهلية .

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