3.6 مليار جنيه إيرادات «السكك الحديدية» خلال 11 شهرًا من 2022

سجلت قيمة إيرادات السكك الحديدية 3.6 مليار جنيه خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022، مقابل 3.2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، وفقاً لأحدث تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء برئاسة اللواء خيرت بركات.

وبلغ عدد ركاب السكك الحديدية 342.5 مليون راكب خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 346 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1%.

وسجلت كمية البضائع المنقولة عبر السكك الحديدية 4.5 مليون طن خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 4.1 مليون طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 8.7%.

النقل الجوي خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022

• بلغ عدد رحلات الطيران 247.8 ألف رحلة خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 160.6 ألف رحلة خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 54.3%.

• سجل عدد ركاب الطائرات 30.8 مليون راكب خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 17.9 مليون راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 72.1%.

• بلغت كمية البضائع المنقولة بالطائرات 208.1 ألف طن خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 217.2 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.2%.

النقل البحري خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2022

• سجل عدد ركاب النقل البحري 279.9 ألف راكب خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 212.4 ألف راكب خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 31.8%.

بلغت كمية البضائع المنقولة بحراً 132.4 ألف طن خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2022 مقابل 120.7 ألف طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 9.7%.

قناة السويس خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022

• بلغت قيمة إيرادات قناة السويس 135.4 مليار جنيه خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 90.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 49.6%.

• سجل عدد السفن العابرة لقناة السويس 22.5 ألف سفينة خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 18.9 ألف سفينة خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19%.

• بلغت الحمولة الصافية للسفن العابرة لقناة السويس 1.3 مليار طن خلال الـ11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 1.2 مليار طن خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.1%.