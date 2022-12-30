بيلاروسيا: لدينا تساؤلات حول سقوط الصاروخ الأوكرانى على أراضينا

قال رئيس القوات الصاروخية البيلاروسية المضادة للطائرات كيريل كازانتسيف، اليوم، إن الجانب البيلاروسي لا تزال لديه تساؤلات حول حادث سقوط الصاروخ الأوكراني على أراضي بيلاروس.

وأشار كازانتسيف في تعليق له نشرته وزارة الدفاع البيلاروسية على تطبيق تليجرام، إلى أن هناك تساؤلات بشأن هذا الحادث وتقوم القوات البيلاروسية بدراسة روايتين إطلاق غير مقصود لصاروخ موجه مضاد للطائرات؛ بسبب ضعف تدريب الطاقم أو خلل في الصاروخ، أو أنه استفزاز متعمد من جانب القوات المسلحة الأوكرانية، وفقا لما نقلته وكالة نوفوستى.

وأضاف كازانتسيف، أن أطقم الدفاع الجوي القتالية في بيلاروس عملت بشكل طبيعي واستجابت للهدف الجوي بنجاح.

أوكرانيا تتهم روسيا بإسقاط صاروخ في بيلاروسيا للتصعيد بين منسك وكييف

فيما اتهمت أوكرانيا، روسيا بإسقاط صاروخ في بيلاروسيا للتصعيد بين منسك وكييف، وفق شبكة سكاي نيوز الإخبارية.

وتعرضت أوروبا للعديد من الأزمات التى أعقبت الحرب بين روسيا وأوكرانيا، فأصبحت تتأرجح بين الخسائر الاقتصادية الناتجة عن التضخم وارتفاع الأسعار، إضافة للخسائر المالية الناتجة عن تغير المناخ.

وطرقت الأزمة الاقتصادية أبواب الدول الأوروبية كافةً، شعوبًا وحكومات، من إيطاليا، حيث باتت بنوك الإطعام توسّع أعمالها يومًا بعد آخر، وصولًا إلى ألمانيا التي يُعدّ مسئولوها خططاً لتقنين الغاز الطبيعي وإعادة تشغيل محطات توليد الطاقة بالفحم الحجري.

ولعل التحدي الأوروبي الأبرز هو محاربة التضخم الذي بلغت نسبته 8.6 بالمائة، وأيضاً اجتياز فصل الشتاء من دون حدوث نقص حاد في إمدادات الطاقة لدى بلدان التكتّل التي تعتمد بشكل كبير على الغاز الطبيعي الروسي، هذا إضافة إلى التخفيف من آثار ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف الغذاء.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، تتجلى المشكلات الاقتصادية، حتى على مائدة الطعام، إذ تقدرُ مجموعات من المستهلكين أن الأسرة الإيطالية النموذجية، تنفق هذا العام مبالغ بأكثر من 681 يورو مقارنة مع العام الماضي، في إشارة إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية.

ويقول الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن حكومته تسعى إلى الحفاظ على الطاقة من خلال إطفاء الأنوار ليلاً واتخاذ تدابير مماثلة، فإن المسئولين الألمان يناشدون مواطنيهم والشركات للعمل على توفير الطاقة وتخفيض استخدام التدفئة وتكييف الهواء في المباني العامة.