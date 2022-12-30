الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 2.5 طن لحوم ودواجن فاسدة خلال حملات لـ«بيطرى المنوفية»

لحوم
لحوم

​​​​​​ تلقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، تقريراً عن جهود مديرية الطب البيطرى فى شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم بنطاق المحافظة وذلك خلال الفترة من 24  نوفمبر الماضى  وحتى  25 ديسمبر 2022.

وقال الدكتور إبراهيم أبوالغار، مدير مديرية الطب البيطري، أنه استمراراً لتنفيذ تكليفات محافظ المنوفية، فقد واصلت إدارة المجازر واللحوم بالمديرية جهودها وبالتنسيق التام مع رؤساء الوحدات المحلية ومديريات الصحة والتموين، في شن الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على كافة المنشآت الغذائية وأماكن تداول اللحوم بنطاق المحافظة.

وأسفرت الحملات عن تحرير 21  محضر جنح بإجمالى مضبوطات  تزيد عن 2 طن و487 كجم لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها حيال تلك الوقائع حفاظا على الصالح العام.

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة الاستمرار في التنسيق التام مع مديريات الطب البيطرى والصحة والتموين،  في شن الحملات الرقابية المفاجئة بنطاق المحافظة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية مع اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

يأتي ذلك في ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مضنية لإحكام الرقابة على الأسواق وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

25 ديسمبر 25 ديسمبر 2022 أبو الغار 2022 21 محضر الصالح السلع الفاسدة الحملات التفتيشية

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وائل لطفي

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