صحوة سموحة تصطدم برغبة غزل المحلة في العودة للانتصارات اليوم

يستضيف سموحة فريق غزل المحلة في الخامسة مساء اليوم باستاد الإسكندرية في الأسبوع العاشر للدوري الممتاز.

سموحة بقيادة طارق العشري يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط من فوز واحد وخمسة تعادلات وثلاث هزائم، سجل ثلاثة أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف ويخوض المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التعادل مع الأهلي في الجولة الماضية ويسعى لعودة للانتصارات والوصول للنقطة 11.

طارق العشري المدير الفني لفريق سموحة اختار20 لاعبا في قائمة المباراة وهم الهاني سليمان وعمر صلاح وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد الحكم ومحمود شبانة وصديق أوجولا وشريف رضا وأحمد مصطفى ومحمد عصام ومحمود حليمو وأحمد جمال وبنجامين بواتينج وأحمد عبد الرسول وحسين فيصل وممدوح عبد ربه ودوكو دودو ومحمد سعيد مكرونة وأبو بكر ليادي وعلى زكي وسعيد هاني.

ويغيب عن سموحة كل من أحمد شوشة واليا سيلا.

في المقابل يحتل غزل المحلة المركز السادس برصيد 17 نقطة من خمسة انتصارات وتعادلين وهزيمتين وسجل 11 هدفا ودخل مرماه 8 أهداف وجمع 7 نقاط من أخر 4 مباريات بالفوز على الداخلية وطلائع الجيش والتعادل مع فاركو والهزيمة أمام فيوتشر ويسعى للفوز والوصول للنقطة 20 ومشاركة بيراميدز في المركز الرابع.

القبرصي نيكو ديموس بابا فاسيليو، المدير الفني لفريق غزل المحلة، اختار 22 لاعبا في قائمة المباراة وهم محمود الحضري وعمرو شعبان وأحمد ميهوب ومحمود علاء وصلاح ريكو، والسيد الشبراوي وأحمد الشيخ وحسام حسن وخالد الإخميمي وإيهاب سميىر وأحمد الجعيدي وكريم مصطفي ومحمد سيد بازوكا، وباولن فوافي وهاني عادل ومعاذ الحناوي وعبده يحيي ومصطفي العش وأحمد النادري وعبدالرحمن عاطف محمد نبيه وجابريل أوروك.

ويغيب عن غزل المحلة حميد ماو للإيقاف لحصوله على ثلاثة انذارات .

يدير المباراة محمد الصباحي ويساعده سيد نافع وكريم السعيد ومعهم حسام عزب حكما رابعا وسيد شعبان حكم فيديو وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.