تقرير أمريكى: قطار تالجو يحقق أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب

أشادت مجلة "إنترناشيونال رايلواي جورنال" الأمريكية المتخصصة بأخبار السكك الحديدية، بإعلان هيئة السكك الحديدية تشغيل أول قطارات تالجو السريع الإسبانية التي تصنعها الشركات الإسبانية المتخصصة في تصميم وتصنيع وصيانة القطارات المتميزة والسريعة لصالح مصر، في إطار خطة لتزويد الشركة القومية لسكك حديد مصر ب ٦ قطارات.

وقالت المجلة، إن قطار تالجو الفاخر، من إنتاج شركة تالجو الإسبانية، وهذا النوع من القطارات يتميز بتصميم يمنحه الاستقرار أثناء السفر بسرعة في المنحنيات مما يساعده على تقليل وقت السفر، بالإضافة إلى سرعات تشغيل قصوى تصل إلى 160 كم / ساعة.



ويشمل القطار على شاشات عرض وإنذار حريق، وخدمة WIFI، و أنظمة هوائية لامتصاص الاهتزازات، بالإضافة إلى مقاعد و دورات مياه لذوي الهم.



وقالت المجلة في تقريرها، من المتوقع أن توفر هذه القطارات الجديدة أعلى مستوى من الرفاهية والأمان للركاب.

وتشبه حافلات القطار المصنوعة من الألمنيوم تلك التي تقوم تالجو ببنائها لألمانيا والدنمارك ولكن لديها أنظمة تكييف هواء زائدة عن الحاجة عالية الطاقة معتمدة للعمل في درجات حرارة تصل إلى 50 درجة مئوية بناءً على تجربة تالجو مع قطاراتها عالية السرعة التي تعمل بين مكة والمدينة في السعودية.