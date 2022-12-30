الجمعة 30 ديسمبر 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

قداسة البابا تواضروس الثانى يلتقى كهنة شبرا الشمالية

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

التقى قداسة البابا تواضروس الثاني في الملحق الإداري الجديد التابع للمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، مساء أمس، نيافة الأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبراالشمالية، وبرفقته الآباء كهنة القطاع وأسرهم.

قدم نيافة الأنبا أنجيلوس التهنئة لقداسة البابا على افتتاح المبنى الإداري الجديد، وبعيد ميلاد قداسته،  كما هنأ ببداية العام الجديد ثم قدم تقريرًا عن الخدمة بكنائس القطاع.

وفي بداية كلمته رحب قداسة البابا بنيافة الأب الأسقف والآباء الكهنة وأعضاء أسرهم، مشيرًا إلى أن هذا اللقاء هو خامس لقاءات الآباء الكهنة الذي يستضيفه المبنى الإداري الجديد.

ثم قرأ قداسته جزءا من الأصحاح الثاني من إنجيل معلمنا القديس متى متناولًا موضوع بعنوان "بذور الخردل".

ثم أجرى قداسة البابا حوارًا مع الآباء الكهنة واستمع إلى أسئلتهم وقدم لهم في الختام بعض الهدايا، والتقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

محاضرة لقداسة البابا في الدورة التدريبية للآباء الكهنة الجدد
 

وكان قد ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني محاضرة بعنوان "مباديء مهمة في حياة الأب الكاهن" في ختام الدورة التدريبية الخاصة بالآباء الكهنة الجدد، التي نظمها "المعهد القبطي للتدبير الكنسي والتنمية" بقيادة الدكتور مجدي لطيف السندي عميد المعهد، لمدة ستة أيام في مركز لوجوس بالمقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، وحضرها ٤٨ من الآباء الكهنة الذين تمت سيامتهم خلال فترة صوم الميلاد ويقضون حاليًا فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في أديرة وادي النطرن.

وتناول قداسة البابا في محاضرته سبع مبادئ أساسية في خدمة الكاهن، وهي: 
١- مفتاح القلوب هو المحبة.
٢- الفكر القويم قائم على الكتاب المقدس.
٣- احذر العدو المقيم (الذات).
٤- التجديد احتياج دائم للخدمة.
٥- كن جزءًا من امتداد ونمو الكنيسة المستمر.
٦- كن دائمًا صاحب رؤية للمستقبل. 
٧- اعلم أن نهاية أمر خير من بدايته.

كما أدار قداسته حوارًا مع الآباء عن مدى استفادتهم من التدريب، وعن حياتهم وخدمتهم الكنسية الجديدة.

وتضمنت فعاليات الدورة التدريبية، المفاهيم والأساليب العملية في التدبير الكنسي والعمل المؤسسي في الكنيسة، وأعمدة التدبير الحكيم (الإدارة الرشيدة أو الحوكمة في الكنيسة)، ومباديء التنمية من المنظور المسيحي، ودور الأب الكاهن في تدبير الكنسية كمنظومة عمل مؤسسي.

وهذا هو التدريب التأسيسي السادس للآباء الكهنة الجدد في التدبير الكنسي، منذ أن أرساه قداسة البابا تواضروس الثاني، حيث تم تنفيذه مع خمس مجموعات من الآباء الكهنة الذين تمت سيامتهم بيد قداسته بدءًا من عام ٢٠١٨. 
كما يأتي هذا التدريب تفعيلًا لتوصية السمينار الثامن للمجمع المقدس والذي انعقد في شهر نوفمبر من ٢٠٢١.

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