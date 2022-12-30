الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

أمير مرتضى يكشف آخر تطورات قضية كهربا

أمير مرتضى
أمير مرتضى

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن آخر تطورات قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

 

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية " أتمنى السلامة لأكرم توفيق ويعود سريعًا وأقوى من الأول، وعلمت أن مصطفى شوبير أصيب في مران الأهلي، أتمنى تكون بسيطة".

 

وعندما سئل عن وجود انتصار جديد في قضية كهربا علّق " هذا ليس انتصارا جديدا، نحن فزنا بالقضية أول درجة في الفيفا وتم الطعن وفزنا بالقضية مجددا، وصدر قرار من لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر وتغريمه وفائدة 5%، والقضية منتهية".

 

وأضاف " يجب على اللاعب أن ينفذ قرار الفيفا وحكم المحكمة الرياضية، لا يعنينا اللاعب يخوض مباراة أو اثنتين أو يتم إيقافه، حاولنا بكل الطرق القانونية، وعلى كهربا أن يسدد الغرامة والأمر ينتهي". 

أمير مرتضى منصور محمود كهربا الزمالك الاهلى الدورى المصرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

«خادم المقهى البرازيلى».. كيف أصبح «بيليه» أعظم لاعب كرة فى التاريخ؟

الرئيس الروسى ونظيره الصينى يبحثان قضايا معقدة تهم البلدين.. اليوم

البورصة المصرية تسجل أفضل أداء فى الشرق الأوسط والسعودية أول خسارة فى 7 سنوات

دراسة: تقليل الملح فى الطعام يحمى من الإصابة بأمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو