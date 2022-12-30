أمير مرتضى يكشف آخر تطورات قضية كهربا

تحدث أمير مرتضى منصور، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن آخر تطورات قضية محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي.

وقال أمير في تصريحات تليفزيونية " أتمنى السلامة لأكرم توفيق ويعود سريعًا وأقوى من الأول، وعلمت أن مصطفى شوبير أصيب في مران الأهلي، أتمنى تكون بسيطة".

وعندما سئل عن وجود انتصار جديد في قضية كهربا علّق " هذا ليس انتصارا جديدا، نحن فزنا بالقضية أول درجة في الفيفا وتم الطعن وفزنا بالقضية مجددا، وصدر قرار من لجنة الانضباط بإيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر وتغريمه وفائدة 5%، والقضية منتهية".

وأضاف " يجب على اللاعب أن ينفذ قرار الفيفا وحكم المحكمة الرياضية، لا يعنينا اللاعب يخوض مباراة أو اثنتين أو يتم إيقافه، حاولنا بكل الطرق القانونية، وعلى كهربا أن يسدد الغرامة والأمر ينتهي".