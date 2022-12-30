الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق.. سقوط طائرة مسيرة مفخخة فى محافظة أربيل

طائرة مسيرة مفخخة
طائرة مسيرة مفخخة

أعلن مصدر أمنى عراقى سقوط طائرة مسيرة مفخخة فى ناحية بحركة في محافظة أربيل، وقال المصدر -فى تصريحات أوردتها قناة" السومرية نيوز" - إن الحادث لم يسفر عن تسجيل أية إصابات.

 

فيما لم يتم الكشف بعد عن هوية الطائرة المسيرة والجهة التابعة لها.

 

من ناحية أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، تدمير وكرين لعناصر تنظيم داعش الإرهابي، بداخلهما 10 إرهابيين، في محافظة ديالى.

 

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن القطاعات الأمنية واصلت ملاحقة عناصر عصابات داعش الإرهابية ، وبمعلومات دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية وبإشراف مباشر ومتواصل من قيادة العمليات المشتركة تم رصد وكرين للإرهابيين في منطقة "نارين" ضمن قاطع قيادة عمليات ديالى بداخلهما نحو 10 عناصر إرهابية، حيث تمكن صقور الجو بواسطة طائرات F_16 التابعة لقيادة القوة الجوية وفقاً لهذه المعلومات المؤكدة من استهداف هذين الوكرين، وتدميرهما بالكامل على رؤوس العناصر الإرهابية".


وأضافت الخلية أن قطعاتنا الأمنية ستواصل عملها البطولي في ملاحقة ومتابعة العناصر الإرهابية المنهزمة التي لن يكون لها مكان في أرض العراق أرض الحضارات والقيم والبطولات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

«خادم المقهى البرازيلى».. كيف أصبح «بيليه» أعظم لاعب كرة فى التاريخ؟

الرئيس الروسى ونظيره الصينى يبحثان قضايا معقدة تهم البلدين.. اليوم

البورصة المصرية تسجل أفضل أداء فى الشرق الأوسط والسعودية أول خسارة فى 7 سنوات

دراسة: تقليل الملح فى الطعام يحمى من الإصابة بأمراض القلب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو