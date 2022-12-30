الجمعة 30 ديسمبر 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وكالة الأرصاد الإندونيسية تحذر من الجفاف وحرائق الغابات فى 2023

الجفاف
الجفاف

توقعت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية، مواجهة طقس عنيف عام 2023، يعتبر الأشد جفافا منذ عام 2019، مشيرة إلى ضعف نمط ظاهرة (لا نينا) والتي تعني انخفاض درجة سطح المحيط أقل من المتوسط لسطح البحر.

 

وحذرت وكالة الأرصاد من أن قلة هطول الأمطار قد تزيد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات، في حين أن الاتجاه السائد خلال السنوات الثلاث الماضية يشير - أيضًا - إلى زيادة مخاطر الزلازل وأمواج تسونامي، وفقا لقناة (آسيا نيوز) الإخبارية.


وقالت مديرة الوكالة دويكوريتا كارناواتي إنه اعتبارًا من مايو حتى أبريل 2023، سيصبح المناخ جافًا مقارنة بالسنوات الثلاث الماضية، لذا فإن خطر حرائق الغابات سيرتفع".


وأضافت أن تأثير ظاهرة (لا نينا) التي تعني تبريد درجات حرارة سطح المحيط إلى جانب الرياح والأمطار، سينتهي في مارس 2023؛ مما يتسبب في انخفاض هطول الأمطار.


وأوضحت أن موسم الجفاف في العام المقبل قد يكون مماثلا لموسم 2019 عندما احترق أكثر من 1.65 مليون هكتار من الغابات، وهي الحرائق التي كلفت البلاد ما لا يقل عن 5.2 مليار دولار من الأضرار والخسائر الاقتصادية، وفقًا لتقديرات البنك الدولي.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الاستثمار فى صناعة الوجدان

الأكثر قراءة

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة التربية والتعليم 2022 لتعيين 30 ألف معلم

رابط الاستعلام عن نتيجة مسابقة معلم فصل 2022 عبر بوابة الوظائف الحكومية

موعد مباراة الزمالك القادمة ضد أسوان والقنوات الناقلة

«خادم المقهى البرازيلى».. كيف أصبح «بيليه» أعظم لاعب كرة فى التاريخ؟

وكالة الأرصاد الإندونيسية تحذر من الجفاف وحرائق الغابات فى 2023

إحالة عاطل للجنايات لقتله نجلة زوجته بسبب خلافات أسرية فى الدقى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فرقة رضا

ماجد حبته

مئوية الاتحاد السوفيتى

القس رأفت رؤوف الجاولي

ميلاد السيد المسيح كأسلوب للحياة

د هند جاد

الجاهل يكره الحقيقة ويتجاهلها.. والأحمق يراها ويفهمها

خالد عكاشة

قراءة ألمانية مهمة للنظام العالمى الجديد «2»

أحمد غنام

الرجل الذى لا يغضب

ماجد حبته

قادرون باختلاف.. سنة رابعة

محمد العسيري

ولا بطّل سفر

صور

مناقشة رواية «اسمى مصطفى محمود» لوائل لطفى فى مكتبة «البلد»

مباراة الأهلى وسموحة في الدوري المصري

مباراة الزمالك والمقاولون العرب فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

تفاصيل رسالة لابيد إلى نتنياهو: تركها فى مكتب رئاسة وزراء إسرائيل «صورة»

نتنياهو رئيسًا لوزراء إسرائيل رسميًا.. ويؤدى اليمين أمام الكنيست (فيديو)

الكنيست يصادق على تشكيل حكومة إسرائيل الجديدة برئاسة نتنياهو