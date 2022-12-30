الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

بيليه يترك رسالة أخيرة للعالم: حب إلى الأبد

بيليه
بيليه

ترك الحساب الرسمي للأسطورة البرازيلي الراحل بيليه على تطبيق (إنستجرام) رسالة أخيرة للعالم.

ونشر حساب اللاعب، الذي توفى الخميس عن عمر ناهز 82 عاما، رسالة قال فيها: "حب وحب وحب إلى الأبد"، وذلك بعد دقائق قليلة من وفاته.

وأضاف حساب النجم الراحل "في رحلته، سحر إدسون (بيليه) العالم بعبقريته في الرياضة، وأوقف حربا، وقام بأعمال اجتماعية في جميع أنحاء العالم ونشر ما يعتقد أنه العلاج لجميع مشاكلنا: الحب".

وغالبا ما يُنسب إلى بيليه المساعدة في وقف الحرب الأهلية في نيجيريا بعد إعلان وقف إطلاق النار خلال زيارته للبلاد عام 1967 في ذروة شهرته مع الساحرة المستديرة.

وأضاف حساب بيليه على إنستجرام أن "رسالته اليوم ستصبح إرثًا للأجيال القادمة".

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