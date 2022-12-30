أستاذ أمراض كبد: نشهد طفرة غير مسبوقة فى كافة القطاعات الصحية (فيديو)

قال الدكتور محمد منيسي، أستاذ أمراض الكبد والجهاز الهضمي، إن مصر كانت رقم واحد في الإصابة بفيروس سي بالعالم، وتم القضاء عليه بحملة رئاسية منذ 2014، وقمنا بتوفير الدواء مجانًا، مؤكدًا أن الحملة شملت المصريين وغير المصريين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الخميس، أننا نشهد طفرة غير مسبوقة في كافة القطاعات الصحية.

وأشار إلى أن نسب الشفاء في البداية من الفيروس بنسبة 100%، ويوجد أدوية أخرى للحالات المتقدمة، مشيرًا إلى أن 20% من الإصابات يكون بدون أعراض.

وتابع: "مصر أنتجت أول جيل من دواء فيروس سي، وأنتجت كل الأجيال، ويتم توفيره في القطاع الحكومي".