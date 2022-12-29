نعش ذهبى وخيمة عزاء كبيرة.. البرازيل تستعد لمراسم جنازة بيليه

أنهى نادي سانتوس البرازيلي، تحضيراته لاستقبال جثمان الأسطورة الراحل بيليه وإحياء جنازة تليق به.

وكان بيليه قد وافته المنية، الخميس، عن عمر يناهز 82 عامًا بعد صراع مع مرض سرطان القاولون خلال السنوات الماضية.

ومن ضمن الإجراءات التي اتخذها نادي سانتوس البرازيلي الذي لعب بيليه في صفوفه، تحضير نعش ذهبي نُقشت عليه صورة بيليه وهو يحمل كأس العالم.

كما تم تنصيب خيمة كبيرة في ملعب أوربانو كالديرا استعدادًا لمراسم العزاء التي سيتم الإعلان عنها.

وكان نادي سانتوس والاتحاد البرازيلي، قد أعلنا حالة الحداد الرسمي لمدة 7 أيام حزنًا على وفاة الأسطورة الراحل بيليه.