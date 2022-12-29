الجمعة 30 ديسمبر 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

ملك كرة القدم.. ميسي ومبابى ينعيان أسطورة البرازيل بيليه

بيليه
بيليه

حرص نجما كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، على رثاء الأسطورة البرازيلي بيليه الذي توفي اليوم الخميس عن عمر يناهز 82 عاما، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونشر مبابي، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، صورة بالأبيض والأسود مع بيليه، على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي وعلق عليها قائلاً: "لقد تركنا ملك كرة القدم، لكن إرثه لن يُنسى أبدًا".

أما ميسي، الذي توج الأسبوع بكأس العالم مع منتخب الأرجنتين، فنشر صورة له مع بيليه على حسابه في تطبيق (إنستجرام)، وكتب "ارقد بسلام، يا بيليه".

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