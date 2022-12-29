الخميس 29 ديسمبر 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

خسارة القطبين.. إنبي ممثل مصر الوحيد في نصف نهائي البطولة العربية لتنس الطاولة

تنس الطاولة
تنس الطاولة

خسر فريقا الأهلي والزمالك مباراة الدور ربع النهائي من بطولة الأندية العربية لتنس الطاولة والمقامة على الصالة رقم 2 في مجمع الصالات لستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 31 ديسمبر الجاري بمشاركة 32 فريقًا من مختلف الدول العربية.

جاء ذلك بعد خسارة القطبين في مباراتي ربع النهائي حيث خسر الأهلي أمام البحرين البحريني وخسر الزمالك أمام قطر القطري.

وتأهل إنبي لنصف النهائي وذلك بعدما حقق الفوز على فريق جمعية شبيبة الخروب بنتيجة 3-0 بعد أن فاز أنطوان ريتشارد وأحمد نديم وعلي غلاب على الثلاثي الجزائري سامي خروب ووفي شمس الدين وأكرم بن النوي على التوالي ليواجه سار البحريني الذي تمكن من الفوز على السد القطري 3-1.

ودع الزمالك المنافسات من الدور ربع النهائي بعد الهزيمة من فريق قطر القطري بنتيجة 3-1، حيث فاز أحمد صالح لاعب الزمالك في المباراة الأولى على أحمد خليل المهندي، إلا أن روبرت جاردوش النجم النمساوي ولاعب قطر القطري قد عوض هذه الخسارة بالفوز على محمود أشرف في المباراة الثانية.

وتمكن لاعبا قطر القطري، محمد عبدالوهاب وروبرت جاردوش، من حسم المباراة بعد الفوز على سيد رمضان وأحمد صالح على التوالي ليودع الزمالك الدور الرئيسي ويخوض مباريات تحديد المراكز من الخامس للثامن.

بينما خسر الأهلي أمام البحرين البحريني بنتيجة 3/2 حيث فاز محمد البيلي على راشد سند وخسر شادي مجدي أمام المحترف أندريا كاتشينا وفاز يوسف عبد العزيز على محمد عبد الوهاب وخسر محمد البيلي أمام المحترف أندريا كاتشينا وأنهى راشد سند المباراة لصالح فريقه بعد الفوز على شادي مجدي.

وبذلك يواجه إنبي نظيره سار البحريني في نصف النهائي بينما يواجه البحرين البحريني نظيره قطر القطري غدا الجمعة في تمام السادسة مساء.

الاهلي والزمالك البطولة العربية لتنس الطاولة القاهرة الدولي النهائى المنافسات انبى

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