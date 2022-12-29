تحرير 131 محضرًا تموينيًا للتجار المخالفين في كفر الشيخ

وجهت الوحدات المحلية بالمدن والمراكز بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الخميس، عددًا من الحملات التموينية بالتعاون مع مديريات “الطب البليطري، والتموين، والصحة، والرقابة التموينية، وجهاز حماية المستهلك”.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتوفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لأشكال الغش التجاري وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الاسعار.



وأسفرت الحملات عن ضبط 131 محضرًا متنوعًا.

وقاد ياسر سعد خداش، رئيس مركز ومدينة مطوبس، حملة مكبرة بالاشتراك مع تفتيش ومتابعة الاغذية بكفر الشيخ، و تموين مطوبس على الاسواق، أسفرت عن ضبط لحوم مجمدة غير صالحة للاستخدام الادمي، وجرى تحرير 15 مخالفة متنوعة.

كما تابع جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الرياض، الحملة التموينية والتي أسفرت عن تحرير 8 مخالفات متنوعة.



وأشرف عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، على الحملة الرقابية على المنشآت الغذائية والجزاره ومعامل الالبان للحد من الغش التجاري وضبط الاسعار، وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر متنوعة، وإعدام 17 كيلو من أغذية متنوعة غير صالحة للاستخدام الأدمي.



وتابع جمال ساطور، رئيس مركز ومدينة بيلا، الحملات المكثفة بالتعاون مع إدارات التموين، ،والصحة، والطب البيطري، وحماية المستهلك، لضبط الأسواق وتوجيه المحال لوضع وإعلان الأسعار على السلع المختلفة، ومدى صلاحية السلع ومطابقتها للمواصفات، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة.



وأشرف المهندس محمد سعيدحامد، رئيس مدينة سيدى غازي، على الحملات التموينية المكثفة على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والمحال التجارية، لمتابعة آلية الشراء والبيع ، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر ،وأسفرت الجهود عن تحرير 10 محاضر متنوعة لعدم الإعلان عن الأسعار.



وتابع شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، على الحملة التموينية على المحلات بالاشتراك مع إدارة الطب البيطري و إدارة التموين والإدارة الصحية، وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضراً متنوعاً.

وتابع اللواء أحمد السنوسى، رئيس مركز ومدينة بلطيم ، الحملات التموينية المكثفة من على الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والهايبر ماركت ومحلات الجزارة ، لمتابعة آلية الشراء والبيع ، ومنع التلاعب بالأسعار والتأكيد على أهمية التأكد من الإعلان عن قوائم الأسعار بشكل واضح دون وجود تفاوت كبير سعر السلع المعروضة بين محل وآخر، وأسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر للمخالفين.

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه بالاشتراك مع قسم الرقابة التموينية والإدارة الصحيه، حملة مكبرة على الأسواق لضبط الأسعار والمحلات التجارية بنطاق المركز والمدينة والتأكد من صلاحية الأصناف المعروضة، والإعلان عن أسعار السلع التموينية المدعومة بشكل واضح، وأسفرت الحملة عن تحرير 9 محاضر متنوعة للمخالفين.

وتابع فادى شميس، رئيس مركز ومدينة قلين ، الحملات التموينية بقرى شباس عمير، وقونه وحصة الغنيمي، والحرية ، على الأسواق لضبط المخالفين والتأكد من توافر السلع الغذائية والإعلان عن الأسعار وتحرير محاضر للمخالفين، لضبط الأسواق، ومواجهة كافة صور المغالاة في الأسعار أو احتكار السلع الأساسية والغش التجاري، وأسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر متنوعة.

وتابع على سلامة ، رئيس مدينة ميسور ،حملة تموينية مكبرة بالتعاون مع إدارة الرقابة التموينية بالمدينة، لضبط الأسعار، والتأكد من جودة السلع المعروضة، ومطابقتها للمواصفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، وأسفرت الحملة عن تحرير 8 محاضر منوعة للمخالفين.

وقاد وائل فرج، رئيس مدينة برج البرلس، على أعمال الحملة التموينية على المخابز والمجازر والمحال التجارية لضبط الأسعار، وتوفير السلع اللازمة ،والتأكد من صلاحية السلع، والعمل على توفير الخبز المدعم بجودة عالية وبشكل يتطابق مع احتياجات المواطن، وضبط الأسعار، والتأكد صلاحية اللحوم، وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر متنوعة.

وأخيرًا أشرف السيد عبد الستار، رئيس مركز ومدينة دسوق، بالتنسيق مع الجهات المعنية حماية المستهلك،و إدارة تموين بندر ومركز دسوق، ورئيس الرقابة التموينية بالإدارة، ومفتشى التموين، على حملة مفاجئة للمرور على المحلات التجارية، والسوبر ماركت، ومحلات بيع السلع الغذائية، والمطاعم، ومحلات الجزارة، والدواجن، والأسماك، وتمكنت من ضبط 22 مخالفة بالمدينة والقرى.